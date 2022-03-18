"Люди выносили трупы к дорогам". Рассказ жительницы осажденного Мариуполя

Началась катастрофа. Мусор не вывозили. В моем подъезде люди снесли всю еду, сделали дежурного, который готовил на кострах. Палили деревья, но потом выпал снег и деревья отсырели. Находили все что можно деревянное: кто мебель принес, кто лестницу, чтобы только хотя бы раз в день приготовить горячую еду. В моем подъезде во всяком случае было так.

В нашем подъезде жило несколько домов, потому что в две соседние девятиэтажки попали снаряды, и завалило подвалы. А в моем доме был укрепленный подвал, так что туда съехалось очень много людей. Многие спали в подъездах на первых двух-трех этажах, хотя в наш дом попал "Град", но у него очень толстые стены, так что там можно было жить.

Как проходил мой обычный день? Он начинался где-то в четыре утра, когда начиналась воздушная атака. Она продолжалась обычно до 8-9 часов. Все прятались, куда могли. А некоторые уже, как мы, никуда не бежали, потому что понимали: если прилетит бомба, то неважно, на первом ты этаже или последнем. Днем ты пару раз тоже слышишь воздушные атаки.

Там, где я находилась, а я просто переехала подальше от центра, поскольку мой дом был разрушен. Как проходил день? Никак. Мы просто ждали и прислушивались к каждому взрыву последние четыре дня. Один большой длинный день.

В январе 2015 года мариупольский микрорайон Восточный был обстрелян "Градами" со стороны самопровозглашенной ДНР. Тогда погиб 31 человек, более сотни было ранено. В тот момент казалось, что это одна из самых черных страниц в истории города. После российского вторжения 24 февраля 2022 года наступление на Мариуполь тоже началось с востока.

Параллельно российские части занимали юг Херсонской области и продвигались к городу с запада, захватив Геническ, Мелитополь и Бердянск. С севера город прикрывала группировка ВСУ в Волновахе, о взятии которой российские телеканалы сообщили 11 марта. В том или ином виде Мариуполь находится в окружении российских войск последние 8-10 дней, когда город подвергается ежедневным бомбардировкам, а мэрия города говорит, что в нем повреждено от 80 до 90% зданий.

"В моргах больше места нет"