Знакомство с девушкой обернулось для жителя Таллинна потерей 22 000 евро

Дело в том, что он познакомился в мессенджере Telegram с девушкой, которая предложила заработать на покупке-продаже акций и, в свою очередь, порекомендовала знакомого брокера. Пострадавший пообщался с брокером и установил на свое смарт-устройство программу AnyDesk, через которую брокер инструктировал его о взносах.