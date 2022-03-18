Житель Таллинна обратился в полицию, поскольку стал жертвой мошенников и потерял более 22 000 евро.
Знакомство с девушкой обернулось для жителя Таллинна потерей 22 000 евро
В четверг, 17 марта, в полицию обратился 27-летний мужчина, которому был нанесен материальный ущерб в размере 22 140 евро, сообщает пресс-служба Пыхьяской префектуры.
Дело в том, что он познакомился в мессенджере Telegram с девушкой, которая предложила заработать на покупке-продаже акций и, в свою очередь, порекомендовала знакомого брокера. Пострадавший пообщался с брокером и установил на свое смарт-устройство программу AnyDesk, через которую брокер инструктировал его о взносах.
Вскоре жертве предложили взять кредит, а также произвести платежи на кошелек криптовалютной посреднической компании Binace. Сделки отразились на торговой площадке, но вывести деньги не получается, а также к сегодняшнему дню пропала связь с брокером.
Полиция начала производство по статье о мошенничестве.