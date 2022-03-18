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Фото ⟩ Вдрызг пьяная женщина гоняла на машине по городу и протаранила три автомобиля

rus.postimees.ee
Вдрызг пьяная женщина гоняла на машине по городу и протаранила три автомобиля
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Honda была остановлена только на улице Веэ.
Honda была остановлена только на улице Веэ. Фото: Kristo Niglas

Сегодня, 18 марта, около 13 часов в районе Пярнуского пляжа гнавшая на Honda-CR-V женщина протаранила два автомобиля, которые были припаркованы перед рестораном Noot. Водитель не остановилась, продолжила путь в сторону центра города и врезалась в еще один автомобиль.

Водитель Ford, машину которого протаранили перед рестораном Noot сказал, что во время инцидента стоял на тротуаре. Сидевшая за рулем женщина посмотрела прямо на него, но не остановилась, а нажала на педаль газа, передает Pärnu Postimees.

Между пострадавшими перед Noot автомобилями Ford и Hyundai было пустое парковочное место, где остались бампер Honda CR-V и другие мелкие детали.

На бульваре Таммсааре остались детали автомобиля. 
На бульваре Таммсааре остались детали автомобиля. Фото: Siiri Erala

Этот же автомобиль видели и посетители ресторана Villa Wesset, по словам которых, автомобиль повернул с бульвара Таммсааре на улицу Супелузе и продолжил путь в сторону центра города. Автомобиль мчался на большой скорости и казался неуправляемым.

Пострадавшие автомобили, которые были припаркованы перед рестораном. 
Пострадавшие автомобили, которые были припаркованы перед рестораном. Фото: Natali Teesalu

Cтарший смены Пярнуской патрульной службы Эйво Эвертсоо сказал, что на улице Веэ автомобиль Honda также врезался в машину Škoda, после чего бдительные люди отобрали у сидевшей за рулем ключи от автомобиля, чтобы она не смогла продолжить путь.

Полицейские установили, что сидевшая за рулем Honda 42-летняя женщина была в состоянии криминального алкогольного опьянения. Она была задержана.

Автомобиль был доставлен на платную полицейскую парковку. 
Автомобиль был доставлен на платную полицейскую парковку. Фото: Kristo Niglas

Сама нарушительница при задержании утверждала, что в машине заклинило руль.

Сидевшая за рулем Honda заявила полиции, что руль заклинило. 
Сидевшая за рулем Honda заявила полиции, что руль заклинило. Фото: Kristo Niglas

Эвертсоо также сказал, что вождение в нетрезвом виде — это совершенно неприемлемо и не имеет оправдания. «В настоящее время повреждения получили автомобили, в первую очередь сама Honda CR-V, другие машины пострадали гораздо меньше и большое счастье, что пьяный водитель не стал причиной ДТП с человеческими жертвами», — отметил он, поблагодарив людей, которые сообщили о водителе с опасным стилем вождения и в итоге помешали нарушительнице продолжить путь.

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