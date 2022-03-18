Фото ⟩ Вдрызг пьяная женщина гоняла на машине по городу и протаранила три автомобиля

Водитель Ford, машину которого протаранили перед рестораном Noot сказал, что во время инцидента стоял на тротуаре. Сидевшая за рулем женщина посмотрела прямо на него, но не остановилась, а нажала на педаль газа, передает Pärnu Postimees.

Между пострадавшими перед Noot автомобилями Ford и Hyundai было пустое парковочное место, где остались бампер Honda CR-V и другие мелкие детали.

На бульваре Таммсааре остались детали автомобиля. Фото: Siiri Erala

Этот же автомобиль видели и посетители ресторана Villa Wesset, по словам которых, автомобиль повернул с бульвара Таммсааре на улицу Супелузе и продолжил путь в сторону центра города. Автомобиль мчался на большой скорости и казался неуправляемым.

Пострадавшие автомобили, которые были припаркованы перед рестораном. Фото: Natali Teesalu

Cтарший смены Пярнуской патрульной службы Эйво Эвертсоо сказал, что на улице Веэ автомобиль Honda также врезался в машину Škoda, после чего бдительные люди отобрали у сидевшей за рулем ключи от автомобиля, чтобы она не смогла продолжить путь.

Полицейские установили, что сидевшая за рулем Honda 42-летняя женщина была в состоянии криминального алкогольного опьянения. Она была задержана.

Автомобиль был доставлен на платную полицейскую парковку. Фото: Kristo Niglas

Сама нарушительница при задержании утверждала, что в машине заклинило руль.

Сидевшая за рулем Honda заявила полиции, что руль заклинило. Фото: Kristo Niglas