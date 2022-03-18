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Госпрокуратура ходатайствует о лишении Михаила Корба депутатской неприкосновенности

Хенри-Лаур Аллик
Госпрокуратура ходатайствует о лишении Михаила Корба депутатской неприкосновенности
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Михаил Корб.
Михаил Корб. Фото: Madis Veltman

Вчера Государственная прокуратура направила канцлеру юстиции ходатайство, чтобы лишить члена Рийгикогу Михаила Корба (Центристская партия) депутатской неприкосновенности и продолжить в отношении него производство в связи с уголовным делом Porto Franco.

Государственный генпрокурор Андрес Пармас не опроверг, но и не подтвердил информацию о том, что ходатайство о лишении депутатской неприкосновенности Михаила Корба подано. Однако это подтвердила канцелярия канцлера юстиции.

«Соответствует действительности, что поступило ходатайство с предложением лишить члена Рийгикогу Михаила Корба депутатской неприкосновенности и продолжить уголовное производство в отношении него», - сказал руководитель по связям с общественностью канцелярии канцлера юстиции Янар Филиппов.

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