Вчера Государственная прокуратура направила канцлеру юстиции ходатайство, чтобы лишить члена Рийгикогу Михаила Корба (Центристская партия) депутатской неприкосновенности и продолжить в отношении него производство в связи с уголовным делом Porto Franco.
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Госпрокуратура ходатайствует о лишении Михаила Корба депутатской неприкосновенности
Госпрокуратура ходатайствует о лишении Михаила Корба депутатской неприкосновенности
Государственный генпрокурор Андрес Пармас не опроверг, но и не подтвердил информацию о том, что ходатайство о лишении депутатской неприкосновенности Михаила Корба подано. Однако это подтвердила канцелярия канцлера юстиции.