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В Facebook продают дрова по космической цене

rus.postimees.ee
В Facebook продают дрова по космической цене
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Фото: Postimees

В Facebook запрашивают за дрова умопомрачительную цену — 70 евро за кубометр, пишет Postimees.

«Мне ведь не нужно продавать. Все цены выросли, и осенью цены на дрова также вырастут», — сказала Марианна Мурсал из Выру, которая два года сушила березовые, еловые и сосновые дрова.

По словам Мурсал, им пришли новые дрова, и было подходящее время выставить старые на продажу. «Я продаю не из-за деньги, они могут лежать у меня и дальше», — сказала она.

Несмотря на многочисленные комментарии под постом, в которых цену называют слишком высокой, цена, которую она запрашивает, не такая уж утопическая. В Kuldne Börs, например, можно найти объявления тех, кто готов заплатить 70 евро за кубометр дров, просушенных в течение двух лет.

Фото: Ekraanitõmmis
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