В Facebook продают дрова по космической цене

«Мне ведь не нужно продавать. Все цены выросли, и осенью цены на дрова также вырастут», — сказала Марианна Мурсал из Выру, которая два года сушила березовые, еловые и сосновые дрова.

По словам Мурсал, им пришли новые дрова, и было подходящее время выставить старые на продажу. «Я продаю не из-за деньги, они могут лежать у меня и дальше», — сказала она.

Несмотря на многочисленные комментарии под постом, в которых цену называют слишком высокой, цена, которую она запрашивает, не такая уж утопическая. В Kuldne Börs, например, можно найти объявления тех, кто готов заплатить 70 евро за кубометр дров, просушенных в течение двух лет.