Конец войны или пыль в глаза? О чем могут договориться Украина и Россия

Это стало рутиной. Каждый день продолжающейся четвертую неделю войны России против Украины в СМИ в ленте сообщений о боях, обстрелах и потерях появляются новости о переговорах Москвы и Киева. После нескольких встреч в Беларуси теперь они проходят в формате видеоконференции. Результата нет. Президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия не отступит от своего "плана" до выполнения Киевом ее ключевых требований - "демилитаризации", "денацификации" и "нейтрального статуса Украины".

Возможные позиции сторон

Ранее из Москвы звучали требования о признании Киевом аннексированного Крыма частью РФ и признании независимости "ДНР" и "ЛНР". С украинской стороны президентом Владимиром Зеленским была подтверждена только готовность обсуждать отказ от стремления вступить в НАТО. От личной встречи президентов Москва пока отказывается, Киев давно это предлагает.

На фоне отсутствия конкретики ажиотаж вызвала публикация газеты Financial Times о том, что на переговорах якобы есть "существенный прогресс" и обсуждается план из 15 пунктов. Украина якобы готова отказаться от вступления в НАТО, размещения иностранных военных баз и оружия на своей территории в обмен на гарантии безопасности от США, Великобритании и Турции.

Украинские представители говорят, что Киеву нужны юридически обязывающие гарантии безопасности. О том, как стоит относится к этим переговорам и возможен ли компромисс, DW поговорила с экспертами из Украины, России, Германии и Британии.

Украина: отказ от НАТО как главная уступка

Алена Гетманчук, директор киевского аналитического центра "Новая Европа", называет абсурдной сложившуюся ситуацию: "Нужно сначала договорится о прекращении огня, а потом вести конкретные переговоры. Сегодня мы видим, что чем интенсивнее переговоры, тем интенсивнее обстрелы".

Гетманчук видит согласие Украины на нейтральный статус самой большой уступкой, на которую готов пойти Киев: "Это уступка не только потому, что вступление в НАТО как цель записана в конституции, но и потому, что есть рекордная поддержка этого". По словам эксперта, украинским властям будет очень сложно объяснить отказ от этой идеи.

При этом Гетманчук отмечает, что такой отказ четко связан с требованием гарантий безопасности, которые бы фактически заменили 5-ю статью Вашингтонского договора (закрепляет принцип коллективной обороны в рамках НАТО). Киевский эксперт называет эту идею "достаточно иллюзорной", поскольку не видит со стороны стран альянса готовности предоставить Украине такие гарантии. Она также сомневается, что этот вариант поддержит и Россия. По мнению Гетманчук, красными линиями для Киева являются признание аннексии Крыма, "ДНР" и "ЛНР": "Это будет полная капитуляция".