Бывший вице-мэр Таллинна, волостной старейшина Ляэне-Нигула Айвар Рийсалу (Центристская партия) сказал в пятницу в Харьюском уездном суде, что не сделал из приглашения экс-министра образования и науки, центристки Майлис Репс однозначного вывода, что речь может идти о дне рождения, пишет Postimees.
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Рийсалу: я не понял, что Репс приглашает именно на день рождения
Рийсалу: я не понял, что Репс приглашает именно на день рождения
По его словам, он до сих пор не знает, было ли это днем рождения или политической встречей, потому что он туда не пошел.