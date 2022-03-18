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Рийсалу: я не понял, что Репс приглашает именно на день рождения

Брита-Мария Алас BNS
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Рийсалу: я не понял, что Репс приглашает именно на день рождения
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Айвар Рийсалу.
Айвар Рийсалу. Фото: Mihkel Maripuu

Бывший вице-мэр Таллинна, волостной старейшина Ляэне-Нигула Айвар Рийсалу (Центристская партия) сказал в пятницу в Харьюском уездном суде, что не сделал из приглашения экс-министра образования и науки, центристки Майлис Репс однозначного вывода, что речь может идти о дне рождения, пишет Postimees.

По его словам, он до сих пор не знает, было ли это днем рождения или политической встречей, потому что он туда не пошел.

В приглашении, отправленном экс-министром, говорилось: «У меня всего тринадцать дней между Новым годом и началом нового года жизни. Это такой короткий срок, что можно одновременно отметить оба».

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