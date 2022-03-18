Видео ⟩ Трансляция речи Путина в Лужниках прервалась на всех телеканалах

"Так получилось, что начало операции совпало - совершенно случайно совпало - с днем рождения одного из наших выдающихся военачальников", - говорил в этот момент российский президент, прохаживаясь по сцене, как ведущий ток-шоу.

После чего с грубой склейкой телеканалы стали показывать песню Газманова "Вперед, Россия!"

собственно, вот тот момент, на котором выступление Путина неожиданно прервалось pic.twitter.com/wHqGLpmhn9 — Liza Fokht (@lizafokht) March 18, 2022

Газманов выступал на арене до того, как приехал Путин, но, судя по трансляции (она продолжилась), вышел на сцену снова. Опубликованы кадры, где Путин покидает сцену.

Митинг-концерт в Лужниках одновременно транслируют почти на всех главных российских телеканалах, сообщает телеграм-канал "Редакция": "Первый канал", "Россия 1", НТВ, ТВЦ, "Матч", "Пятый канал", РЕН ТВ, СТС, ТНТ, ТВ-3, "Россия 24", ОТР, "Домашний" и даже "Пятница".

Корреспондент "Новой газеты" сообщил, что на самом концерте Путин "спокойно закончил мысль и ушел со сцены".

На сцену вышла представитель МИД России Мария Захарова, но когда она говорила, в трансляции пропал звук.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию так: "Это было вызвано техническим сбоем на сервере" (цитата по РИА Новости).

Никаких комментариев телеканалов пока нет, пишет "Коммерсант".

В Москве, Петербурге и других городах России власти организовали массовые мероприятия по случаю восьмой годовщины референдума в Крыму, за которым последовала аннексия полуострова Россией. 24 февраля 2022 года российские военные начали войну в Украине.

Как заявили в полиции, свыше 95 тысяч человек находятся на арене в Лужниках и еще более 100 тысяч рядом со стадионом. Антивоенные акции в Москве и других городах власти разгоняли, участников массово задерживали.

24 февраля 1745 родился адмирал Федор Ушаков.

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