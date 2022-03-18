Глава Департамента оборонных ресурсов подала в отставку

Насколько известно Postimees, решение было принято со дня. Сегодня Пискунов разослала подчиненным письмо, в котором сообщила о своем уходе, также были отменены все собрания.

Отношения между министерством и департаментом долгое время были напряженными и связаны в первую очередь с установленными Минобороны планами по количеству призывников, которые департамент считает нереалистичными. Эти цели также не поддерживаются слабой популяризацией военной службы. С другой стороны, Пискунов критиковали за то, что она не смогла провести сокращение персонала.