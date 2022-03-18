Сегодня в отставку подала генеральный директор Департамента оборонных ресурсов Марлен Пискунов. Минобороны пообещало более подробно раскрыть причины этого в понедельник.
Глава Департамента оборонных ресурсов подала в отставку
Насколько известно Postimees, решение было принято со дня. Сегодня Пискунов разослала подчиненным письмо, в котором сообщила о своем уходе, также были отменены все собрания.
Отношения между министерством и департаментом долгое время были напряженными и связаны в первую очередь с установленными Минобороны планами по количеству призывников, которые департамент считает нереалистичными. Эти цели также не поддерживаются слабой популяризацией военной службы. С другой стороны, Пискунов критиковали за то, что она не смогла провести сокращение персонала.
Пискунов вступила в должность гендиректора Департамента оборонных ресурсов 22 мая 2019 года. Ранее она работала в Министерстве финансов начальником отдела государственного управления и государственной службы, вице-канцлером права и управления имуществом в Министерстве культуры, на различных должностях в Департаменте полиции безопасности (КаПо), советником в юридическом отдела МВД и ведущим инспектором отдела персонала Департамента полиции.