Год в должности: гендиректор Департамента социального страхования уходит в отставку

«Самое главное, что Департамент социального страхования выполнил свою задачу - были размещены нуждающиеся в помощи, бежавшие из Украины от путинской войны, и Эстония им всячески помогает. Поэтому я не сомневаюсь, что мои коллеги в Департаменте социального страхования смогут смогут и дальше успешно справляться с разрешением кризиса», — сказал Холст.

«Конечно, мы тоже делали ошибки, поскольку ситуация новая для всей страны. И я считаю, что ошибиться в такой ситуации отчасти ожидаемо — важно из этого извлечь урок. Возвращение в частный сектор — это мое личное решение», — пояснил он.

По словам канцлера Министерства социальных дел Маарьо Мяндмаа, уход Холста тяжел для всех сотрудников департамента и министерства.

«Эстония еще никогда не принимала так много беженцев. В связи с постоянным изменением внешней среды мы изменили организацию работы как министерства, так и Департамента социального страхования, а из-за очень большого количества беженцев был введен план действий в чрезвычайных ситуациях, при котором различные госорганы работают как единая команда», — описал он.

По словам Мяндмаа, они планируют через конкурс быстро найти нового руководителя.