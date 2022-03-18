Полиция просит помощи в поисках 44-летней Кайре, которая вечером 16 марта ушла из своего дома в деревне Илпла на Сааремаа.
Полиция просит помощи в поисках пропавшей 44-летней женщины
Женщина уехала из дома на серебристом автомобиле Hyundai i20. Когда она уезжала, у нее был с собой мобильный телефон, но он выключен. Последний раз она общалась с родственниками вечером 16 марта, после чего с ней не удавалось выйти на связь. Кайре никогда раньше подобным образом не уезжала из дома.
Рост Кайре примерно 157 см, у нее светлые волосы средней длины, она среднего телосложения. На ней, вероятно, длинное светлое пальто.
Полиция в настоящее время вместе с родственниками пропавшей активно занимается ее поисками.
Полиция просит всех, кто видел Кайре или располагает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112, по номера телефона 53421892 Курессаареского старшего смены патрульной службы, а саму женщину просят связаться с кем-то из близких.