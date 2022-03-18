Пропавшая 44-летняя женщина найдена мертвой

Женщина уехала из дома на серебристом автомобиле Hyundai i20. Когда она уезжала, у нее был с собой мобильный телефон, но он был выключен. Последний раз она общалась с родственниками вечером 16 марта, после чего с ней не удавалось выйти на связь. Кайре никогда раньше подобным образом не уезжала из дома.