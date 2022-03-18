Полиция просила помощи в поисках 44-летней Кайре, которая вечером 16 марта ушла из своего дома в деревне Илпла на Сааремаа.
Пропавшая 44-летняя женщина найдена мертвой
Пропавшая 44-летняя женщина найдена мертвой
Женщина уехала из дома на серебристом автомобиле Hyundai i20. Когда она уезжала, у нее был с собой мобильный телефон, но он был выключен. Последний раз она общалась с родственниками вечером 16 марта, после чего с ней не удавалось выйти на связь. Кайре никогда раньше подобным образом не уезжала из дома.
В субботу, 19 марта, пресс-служба полиции сообщила, что, к сожалению, Кайре найдена мертвой. "Точную причину смерти выяснит экспертиза, но на данный момент нет оснований подозревать, чтобы ее смерть была связана с преступлением", - уточнили в полиции.