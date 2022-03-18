Ждете посылку? Мошенники нашли новый способ обманывать жителей Эстонии

Omniva предупреждает, что это не сообщения, рассылаемые компанией, и призывает людей быть бдительными.

А именно люди получили смс от Omniva о том, что посылка пришла и для ее получения необходимо пройти по прикрепленной ссылке и оплатить сумму, например 2,20 евро. Omniva не занимается распространением таких смс и призывает своих клиентов быть внимательными.

Обязательно обратите внимание на то, с какого номера приходит сообщение и какую информацию оно содержит. Если вы ничего не заказывали или это сомнительный номер, не стоит отвечать на такое сообщение или переходить по ссылкам. Мошенники часто прячутся также за, казалось бы, реальными телефонными номерами, а также используют правильные логотипы компаний, чтобы выглядеть заслуживающими доверия.