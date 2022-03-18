Яани: перераспределение беженцев должно быть добровольным

Однако у стран есть свой предел, и если он будет достигнут, то согласно принятому правительством решению, Эстония начнет консультации в Европейском союзе по вопросу о перераспределении беженцев: «Сегодня мы еще в состоянии помогать. Важно, чтобы и в другие страны-члены ЕС, в которые пока не приехало так много беженцев, можно было направлять людей на добровольной основе.