По словам министра внутренних дел Кристиана Яани, перераспределение военных беженцев должно быть добровольным как для принимающих государств, так и для самих беженцев. По его мнению, более равномерное распределение беженцев по ЕС следует начинать уже на границe Украины с Европейским союзом.
Яани: перераспределение беженцев должно быть добровольным
Яани: перераспределение беженцев должно быть добровольным
Яани подтвердил в пятницу ERR, что правительство не планирует устанавливать какие-либо лимиты на прием беженцев в Эстонии.
Однако у стран есть свой предел, и если он будет достигнут, то согласно принятому правительством решению, Эстония начнет консультации в Европейском союзе по вопросу о перераспределении беженцев: «Сегодня мы еще в состоянии помогать. Важно, чтобы и в другие страны-члены ЕС, в которые пока не приехало так много беженцев, можно было направлять людей на добровольной основе.
Он подчеркнул, что военные беженцы из Украины могут просить помощи в любой стране ЕС, и насильно их никуда отвозить не будут, однако, перераспределение должно быть добровольным и для самих государств.