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Яани: перераспределение беженцев должно быть добровольным

rus.postimees.ee
Яани: перераспределение беженцев должно быть добровольным
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Украинские беженцы в Польше
Украинские беженцы в Польше Фото: Jānis Vingris

По словам министра внутренних дел Кристиана Яани, перераспределение военных беженцев должно быть добровольным как для принимающих государств, так и для самих беженцев. По его мнению, более равномерное распределение беженцев по ЕС следует начинать уже на границe Украины с Европейским союзом.

Яани подтвердил в пятницу ERR, что правительство не планирует устанавливать какие-либо лимиты на прием беженцев в Эстонии.

Однако у стран есть свой предел, и если он будет достигнут, то согласно принятому правительством решению, Эстония начнет консультации в Европейском союзе по вопросу о перераспределении беженцев: «Сегодня мы еще в состоянии помогать. Важно, чтобы и в другие страны-члены ЕС, в которые пока не приехало так много беженцев, можно было направлять людей на добровольной основе.

Он подчеркнул, что военные беженцы из Украины могут просить помощи в любой стране ЕС, и насильно их никуда отвозить не будут, однако, перераспределение должно быть добровольным и для самих государств.

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