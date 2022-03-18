В матче с «Севильей» (2:0) Андрей Ярмоленко забил 200-й мяч в карьере. Он стал пятым украинским бомбардиром за всю историю после Олега Блохина, Олега Протасова, Сергея Реброва и Андрея Шевченко, достигшим этого рубежа.

137 раз Андрей отличился за «Динамо», 44 - за национальную сборную, 13 - за «Вест Хэм» и 6 - за дортмундскую «Боруссию». 99 голов Ярмоленко записал в свой актив в чемпионатах Украины, 22 - в еврокубках, 19 - в Кубке Украины, 8 - в АПЛ, 3 - в Бундеслиге, по 2 – в Кубке английской лиги и Кубке Германии, 1 - в Кубке Англии.