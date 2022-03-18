Новость для владельцев домашних животных: в Эстонии вновь ввели обязательную вакцинацию от бешенства

По словам министра сельской жизни Урмаса Круузе, Эстония уже много лет свободна от бешенства, но риск, что болезнь вновь будет распространяться все еще существует. «Поскольку уровень заболеваемости бешенством в стране-соседе России высок, существует реальная опасность того, что с перемещением диких животных бешенство может распространиться оттуда в Эстонию», — сказал министр.

Риск заражения бешенством увеличился также из-за временного послабления условий ввоза животных, из-за чего в Эстонию из Украины могут прибыть питомцы с неизвестным статусом здоровья.

Животное необходимо вакцинировать не позднее 21-недельного возраста. Для поддержания иммунного ответа на бешенство кошку и собаку следует ревакцинировать в соответствии с инфолистком, прилагаемым к вакцине, но не реже, чем через 24 месяца после последней вакцинации. Для вакцинации домашнего животного следует обратиться к местному ветеринару или в ветеринарную клинику.

«Я призываю всех владельцев животных вакцинировать своих питомцев, если этого еще не было сделано, так мы сможем защитить своих питомцев и себя от риска заражения бешенством», — добавил Круузе.

Бешенство — поражающее нервную систему теплокровных животных и человека острое вирусное заболевание, неизлечимое и заканчивающееся смертью зараженного через 2–10 дней.

В Эстонии вакцинация против бешенства у кошек и собак была обязательной с 1953 года. В связи с вступлением в силу нового Закона о ветеринарии истек срок действия прежнего положения, регулирующего контроль за вирусом бешенства. Действующие там принципы были восстановлены постановлением, которое вступило в силу сегодня.

Постановление устанавливает обязательство вакцинировать собак и кошек против бешенства, более конкретные меры профилактики и контроля в отношении диких животных, меры по интродукции выросших в неволе млекопитающих диких животных, более конкретные меры при подозрении на бешенство у собак или кошек и требования к усыплению и исследованию животных с бешенством или с подозрением на бешенство.