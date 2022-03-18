Посольство России в Латвии выразило протест из-за плаката с Путиным

Получение такой ноты протеста от посольства России подтвердил агентству LETA пресс-секретарь МИД Латвии Янис Бекерис.

На вопрос о ее содержании и ответе Латвии Бекерис пояснил, что МИД не обсуждает публично дипломатическую переписку, поэтому детали не могут быть раскрыты.

Как сообщалось, Музей истории медицины имени Паула Страдиня в поддержку Украины разместил на своем фасаде напротив посольства России крупный плакат с изображением Путина.

На плакате изображена иллюстрация с обложки вышедшего 3 марта журнала Ir, созданная художником Кришем Салманисом. На обложке ее дополняют слова "Что посеешь, то и пожнешь" .