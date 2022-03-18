Во Львове провели акцию в память погибших в войне с Россией украинских детей. В центре города выставили 109 пустых детских колясок, сообщил мэр Львова Андрей Садовой.
«Страшная цена войны»: во Львове выставили 109 пустых колясок в память об убитых детях
«Страшная цена войны»: во Львове выставили 109 пустых колясок в память об убитых детях
"С начала полномасштабного вторжения российские войска безжалостно убили 109 украинских детей. Пустые детские коляски на площади Рынок сегодня – это символы жизней тех ангелочков, которые сейчас вместо решительных действий мира защищают небо над Украиной", - написал Садовой.
Он добавил, что украинцы призывают всех взрослых подарить детям Украины будущее.
"Требуйте от правительств других стран закрытия неба над Украиной. Фотографируйте акцию, рассказывайте о преступлениях России и публикуйте в социальных сетях с хештегом #closethesky. Защитите украинских детей и украинское небо", - добавил мэр Львова.