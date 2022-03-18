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«Страшная цена войны»: во Львове выставили 109 пустых колясок в память об убитых детях

rus.postimees.ee
«Страшная цена войны»: во Львове выставили 109 пустых колясок в память об убитых детях
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Фото: Facebook/ Андрей Садовой

Во Львове провели акцию в память погибших в войне с Россией украинских детей. В центре города выставили 109 пустых детских колясок, сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

"С начала полномасштабного вторжения российские войска безжалостно убили 109 украинских детей. Пустые детские коляски на площади Рынок сегодня – это символы жизней тех ангелочков, которые сейчас вместо решительных действий мира защищают небо над Украиной", - написал Садовой.

Он добавил, что украинцы призывают всех взрослых подарить детям Украины будущее.

"Требуйте от правительств других стран закрытия неба над Украиной. Фотографируйте акцию, рассказывайте о преступлениях России и публикуйте в социальных сетях с хештегом #closethesky. Защитите украинских детей и украинское небо", - добавил мэр Львова.

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