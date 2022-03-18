«Страшная цена войны»: во Львове выставили 109 пустых колясок в память об убитых детях

"С начала полномасштабного вторжения российские войска безжалостно убили 109 украинских детей. Пустые детские коляски на площади Рынок сегодня – это символы жизней тех ангелочков, которые сейчас вместо решительных действий мира защищают небо над Украиной", - написал Садовой.

Он добавил, что украинцы призывают всех взрослых подарить детям Украины будущее.