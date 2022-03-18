Фото ⟩ Неудачный маневр привел к серьезному ДТП: автомобили пойдут на утилизацию

Авария на 53-м километре шоссе Имавере – Вильянди – Каркси-Нуйа, то есть на пересечении Рижского шоссе и Вильяндиской окружной дороги, произошла по вине 32-летней женщины, которая на Volkswagen Golf двигалась со стороны Таллинна и начала поворачивать налево в Вильянди, но из-за яркого солнца не увидела приближающийся навстречу микроавтобус Mercedes. Водитель Mercedes сказал, что ехал со скоростью 70 километров в час, и он пытался сбросить скорость и затормозить, но столкновения избежать не удалось, передает Sakala.

Пассажир Volkswagen Golf рассказал, что при столкновении раздался сильный грохот и автомобиль засыпало пылью. На заднем сидении в автокресле находился полуторагодовалый ребенок, который был шокирован, но, к счастью, не пострадал. У сидевшей за рулем женщины было травмировано колено. Оба они были доставлены в больницу для проверки состояния здоровья.

Водитель Mercedes не пострадал. Он сказал Sakala, что в результате столкновения подушки безопасности раскрылись, автомобиль утонул в дыму. Он только что купил Mercedes 2016 года.

Пассажир Volkswagen посчитал, что его автомобиль в результате сильного столкновения пойдет на списание, такого же мнения в отношении своего автомобиля придерживается и владелец Mercedes.