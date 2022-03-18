«Я верю, что скоро мы победим в этой войне». Жители Одессы готовятся защищать свой город

Для одесситов время принимать судьбоносные решения приближается очень быстро.

Российские военные корабли крейсируют у побережья, над старинными мощеными улицами ревут сирены, российская армия стремится продвинуться на запад вдоль черноморского побережья, и перед жителями этого знаменитого своим космополитизмом города с богатейшей историей встает тот же трудный выбор, с которым уже столкнулись миллионы других жителей Украины.

Кто-то уже покинул Одессу, направившись на запад в сторону соседней Молдовы или в переполненном поезде во Львов. Элегантные бульвары города с их многочисленными кафе, театрами и трамваями практически опустели, теперь их украшают противотанковые ежи, а знаменитые памятники и исторические здания стоят укрытые мешками с песком.

Впрочем, многие одесситы совершенно не торопятся уезжать.

Валентина Карташова заведует детским приютом. У нее на попечении 90 детей, в том числе и младенцев, а у 18 из них разные формы тяжелой инвалидности.

"Этим детям, чтобы выжить, нужен кислород, нужны системы поддержки дыхания. Нам поступало много предложений о помощи из-за рубежа, но они готовы встретить нас только на границе. А я не могу везти туда детей на поезде или машине. Как я могу их отсюда увезти? И что же мне делать, оставить, бросить их, взять только здоровых?" - задается вопросом Валентина и сама же в ответ отрицательно качает головой.

Возможно, оставаться в этом одесском детдоме будет безопаснее, если только он не попадет под прямой обстрел. Фото: BBC

Она подготовила подвал в детдоме и сделала запасы, которых должно хватить на неделю и даже больше. Она заключила, что детям безопаснее будет оставаться в Одессе, если, конечно, они не попадут прямо под обстрел.

Ольга Павлова, которая живет ближе к центру города, приняла схожее решение.

"Конечно, я боюсь. И не только я одна. Думаю, другие в сложившейся ситуации боятся не меньше. Но мы останемся здесь. Мы любим свой город и останемся. Я записалась в волонтеры - ну а кто же еще будет кормить животных?" - говорит Ольга, работающая ветеринаром в одесском зоопарке.

Вольер с волками в одесском зоопарке. Фото: BBC

Сотни людей, прежде, чем покинуть город, передали своих домашних животных на попечение зоопарку, при этом почти все сотрудники приняли решение остаться и продолжать работу.

"Мы решили, что лучше остаться на месте, потому что животные - это наша ответственность. Я верю, что скоро мы победим в этой войне, люди начнут возвращаться, и мы должны сделать так, чтобы и зоопарк, и театры, и библиотеки остались в сохранности. Мы должны защитить все это, защитить нашу культуру", - говорит директор зоопарка Игорь Беляков.

По его словам, наиболее беспокойных животных, таких как 43-летняя слониха по кличке Венди, а также медведи и зебры, перевели в закрытые помещения, чтобы у них не началась паника при звуках близких взрывов.