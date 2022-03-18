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Приложение Bolt вышло из строя

rus.postimees.ee
Приложение Bolt вышло из строя
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Bolt. Фото иллюстративное.
Bolt. Фото иллюстративное. Фото: Sander Ilvest

Сегодня, 18 марта, вечером уже несколько часов невозможно заказать в Таллинне такси через приложение Bolt.

По данным Postimees, в настоящее время заказать такси невозможно, другие услуги Bolt также не работают. По словам пользователей, вместо приложения отображается пустой экран.

Пресс-секретарь Bolt Кристийн Йетс сообщила, что компания знает о проблемах и пытается решить их как можно скорее. Причина неисправности на данный момент неизвестна.

Bolt приносит извинения клиентам за неудобства.

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