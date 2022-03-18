Сегодня, 18 марта, вечером уже несколько часов невозможно заказать в Таллинне такси через приложение Bolt.
Приложение Bolt вышло из строя
Приложение Bolt вышло из строя
По данным Postimees, в настоящее время заказать такси невозможно, другие услуги Bolt также не работают. По словам пользователей, вместо приложения отображается пустой экран.
Пресс-секретарь Bolt Кристийн Йетс сообщила, что компания знает о проблемах и пытается решить их как можно скорее. Причина неисправности на данный момент неизвестна.
Bolt приносит извинения клиентам за неудобства.
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