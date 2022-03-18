Марина Мордашова, супруга попавшего под санкции ЕС Алексея Мордашова, стала владельцем крупного пакета акций одного из ведущих тур-операторов в мире TUI. С таким утверждением выступило в пятницу, 18 марта, агентство dpa со ссылкой на туристический концерн TUI.
СМИ: российский олигарх Мордашов пытается уйти от санкций ЕС
Таким образом, полагает агентство, российский олигарх может попытаться обойти наложенные на него санкции, передает DW.
Как пишет dpa, Мордашова стала "контролирующим акционером" компании Ondero Ltd, базирующейся на Британских Виргинских Островах и приобретшей у российского миллиардера большую часть акций в Unifirm Ltd, которая в свою очередь держит 29,9 процента акций TUI.
На данном этапе министерство ФРГ по делам экономики и защиты климата, по сведениям TUI, проверяет, проводилось ли перераспределение акций по правилам, пишет dpa. В самом ведомстве, однако, от комментария на этот счет отказались.
Комментарий представителей Мордашова в связи с публикацией dpa пока не поступал. В то же время его представительница от лица предпринимателя ранее заявила агентству: "Не могу понять, как эти санкции против меня должны способствовать урегулированию ужасного конфликта в Украине".
Санкции ЕС
Основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов подпал под санкции Евросоюза, введенные 28 февраля в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, - наряду с российским миллиардером Алишером Усмановым, главой "Роснефти" Игорем Сечиным, "Транснефти" - Николаем Токаревым, владельцами "Альфа-Групп" Михаилом Фридманом и Петром Авеным, предпринимателем Геннадием Тимченко и председателем "Промсвязьбанка" Геннадием Фрадковым.
Потери TUI в связи с пандемией
Ранее на фоне пандемии туристический оператор TUI испытывал серьезные сложности. Так, с апреля по июнь 2020 года, выручка TUI по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократилась на 98%. Тогда же было объявлено, что TUI готовился выпустить шестилетние конвертируемые облигации, которые за 150 млн евро приобретет созданный в Германии в марте специально для борьбы с последствиями пандемии государственный Фонд стабилизации экономики (Wirtschaftsstabilisierungsfonds, WSF).