Эстония приняла более 18 000 граждан Украины и членов их семей

В четверг прибыли 1304 человека, в том числе 488 детей. 370 человек находятся в пути. За тот же период MTÜ Eesti Pagulasabi координировало прибытие в Эстонию 5763 беженцев.

В среднем при координации Eesti Pagulasabi в Медыку и Варшаву в Польше ходит девять автобусов в день, благодаря чему в Эстонию можно эвакуировать почти 500 человек в день.

В связи с внутренними изменениями в Польше в ближайшее время направления и планы поездок могут измениться.