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Эстония приняла более 18 000 граждан Украины и членов их семей

rus.postimees.ee
Эстония приняла более 18 000 граждан Украины и членов их семей
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Sõjapõgenike vastuvõtukeskus Tallinnas.
Sõjapõgenike vastuvõtukeskus Tallinnas. Фото: Konstantin Sednev

По данным Департамента полиции и погранохраны, с 27 февраля по 17 марта Эстония приняла 18 753 граждан Украины и членов их семей.

В четверг прибыли 1304 человека, в том числе 488 детей. 370 человек находятся в пути. За тот же период MTÜ Eesti Pagulasabi координировало прибытие в Эстонию 5763 беженцев.

В среднем при координации Eesti Pagulasabi в Медыку и Варшаву в Польше ходит девять автобусов в день, благодаря чему в Эстонию можно эвакуировать почти 500 человек в день.

В связи с внутренними изменениями в Польше в ближайшее время направления и планы поездок могут измениться.

С пятницы информация об эвакуации доступна по телефону 1247. Информация о движении автобусов доступна на сайте Pagulasabi, дополнительная информация по адресу ukraina@pagulasabi.ee.

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