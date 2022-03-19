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В Норвегии разбился военный самолет США

rus.postimees.ee
В Норвегии разбился военный самолет США
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Kaitseväe Peastaap/Teavitusosakond

На севере Норвегии в ходе учений потерпел крушение военный американский самолет MV-22B Osprey. На борту было четыре члена экипажа, передает CBS News.

Самолет потерпел крушение в пятницу, 18 марта, вечером. Все произошло на учениях к югу от норвежского города Будё. Норвежские СМИ передают, что самолет должен было вернуться на место взлета примерно в 18 часов (в 19 часов по эстонскому времени), но пропал с радаров.

Спасательный вертолет и норвежский военный самолет Orion в ходе поисковой операции обнаружили обломки разбившегося самолета. О членах экипажа пока информации нет. 

Принадлежащий Корпусу морской пехоты США самолет принимал участие в военных учениях НАТО Cold Response.

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