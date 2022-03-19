Эксперт: состоятельные люди из-за новых квартир будут «колотить» друг друга пачками денежных купюр

«Рынок новостроек, который и без того страдает от недостатка предложений, вследствие нынешней недоступности металла и иных строительных материалов оказался в совершенно экстраординарной ситуации. Пару лет назад на рынке жилой недвижимости Таллинна и Харьюмаа предлагалось примерно 2 500 новых квартир. До начала военных действий этот показатель немногим превышал 1 000 единиц, и через несколько месяцев мы, вероятно, увидим, что на весь город на продажу будет выставлено всего несколько сотен новых квартир, поскольку новых строительных материалов больше вообще не поступает, а построение новых цепочек поставок может растянуться, по меньшей мере, на четыре, а то и шесть месяцев», – предположил член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.