На прошлой неделе прозвучало заявление министра иностранных дел Китая о том, что дружба его страны с Россией незыблема. Через несколько дней Россия обратилась к этому крупнейшему из соседних государств с просьбой о помощи в войне против Украины. Однако Мярт Ляэнеметс, уже несколько десятилетий изучающий Китай, не думает, что Россия получит какую-либо существенную помощь, пишет Postimees .

Китаю необходимо соблюсти прочный баланс: с одной стороны, показать Западу, что он – стратегический партнер России, а с другой, в силу своих экономических связей он не может зайти слишком далеко, т. е. поддержать войну России напрямую. Вот почему риторика Китая пытается показать, что он хочет мирного решения. И он, безусловно, хочет именно этого.