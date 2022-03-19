На прошлой неделе прозвучало заявление министра иностранных дел Китая о том, что дружба его страны с Россией незыблема. Через несколько дней Россия обратилась к этому крупнейшему из соседних государств с просьбой о помощи в войне против Украины. Однако Мярт Ляэнеметс, уже несколько десятилетий изучающий Китай, не думает, что Россия получит какую-либо существенную помощь, пишет Postimees.
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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Китаист Мярт Ляэнеметс: Китай заинтересован в ослаблении России
Китаист Мярт Ляэнеметс: Китай заинтересован в ослаблении России