В большинстве квартирных товариществ весной проходят общие собрания, поскольку именно к этому времени заканчивается составление годовых хозяйственных отчетов товарищества. Представитель по продажам Pindi Kinnisvarahaldus Хелийс Анто предлагает четыре полезных совета по более эффективному проведению собрания, благодаря чему управление домом также станет более совершенным.
Как правильно и эффективно провести общее собрание квартирного товарищества
1. Годовые отчеты необходимо заранее разослать жильцам для ознакомления, чтобы они могли их проработать и затем задать вопросы. Возможно, правлению было бы гораздо удобнее быстро пройтись по цифровым показателям, однако в действительности все члены товарищества равны и достойны того, чтобы с ними считались.
2. Правление/управляющий должны представить, по меньшей мере, план хозяйственной деятельности на текущий год, чтобы все жильцы могли понять, какие работы планируется выполнить в доме для того, чтобы улучшить его состояние.
3. На общем собрании стоит просмотреть и напомнить как об уставе товарищества, так и о его внутреннем распорядке, и при необходимости оба документа можно обновить.
4. Если в год проведения собрания предстоят выборы нового правления, то каждому кандидату стоит представить жильцам дома краткий и ясный план того, как он может быть полезен в качестве члена правления, и каким может быть степень его участия. Как показывает жизнь, выбор людей, у кого нет своего видения деятельности КТ, может повлечь за собой избрание пассивного правления, работой которого жильцы впоследствии будут не довольны.