Как правильно и эффективно провести общее собрание квартирного товарищества

1. Годовые отчеты необходимо заранее разослать жильцам для ознакомления, чтобы они могли их проработать и затем задать вопросы. Возможно, правлению было бы гораздо удобнее быстро пройтись по цифровым показателям, однако в действительности все члены товарищества равны и достойны того, чтобы с ними считались.

2. Правление/управляющий должны представить, по меньшей мере, план хозяйственной деятельности на текущий год, чтобы все жильцы могли понять, какие работы планируется выполнить в доме для того, чтобы улучшить его состояние.

3. На общем собрании стоит просмотреть и напомнить как об уставе товарищества, так и о его внутреннем распорядке, и при необходимости оба документа можно обновить.