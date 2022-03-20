Эксперт: период стремительного роста цен на квартиры, вероятно, уже пройден

По скорректированным сведениям, индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, еще в январе составлял 1 933 евро/м². Если в январе в индексированных городах было совершено 1 235 сделок с квартирной собственностью, то в феврале их количество достигло только 1 220. Для сравнения – в феврале 2021 года в индексированных городах было совершено 1 329 сделок с квартирной собственностью.

В сравнении с прежним пиком цен, зафиксированным в декабре 2021 года, индекс расположен на 0,4 процента ниже. При сравнении с самым низким за последние годы показателем, отмеченным в июле 2009 года (624,2 евро/м²) индекс Pindi находится выше на 221 процент.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман заметил, что до сих пор на рост цен влиял дефицит товара, однако принимая во внимание осторожность покупателей, период стремительного роста цен, вероятно, уже пройден.

«Нет никакой надежды на то, что март продемонстрирует существенный рост активности на рынке. Выбора, вероятно, станет больше, и покупателям не придется заключать сделки со сверхзвуковой скоростью. На сегодняшний день разогрелся скорее рынок съемного жилья, однако, то, как долго это продлится, зависит не от местного потребителя, а от общей ситуации в мире», – добавил Сооман.