Во время пятничного розыгрыша Eurojackpot житель Эстонии выиграл 2 007 890,70 евро в игре "5+1". Выигрышный билет был куплен в Viimsi Selver.
Житель Эстонии в один миг разбогател на два миллиона евро
Победу на уровне 5+1 житель Эстонии разделил с игроком из Германии, который выиграл такую же сумму. Также был разыгран джекпот в размере 90 миллионов евро, который разделят игроки из Норвегии и Финляндии.
Eurojackpot принес в Эстонию большой выигрыш и на прошлой неделе, когда купленный в интернете билет также с попаданием 5+1 принес своему владельцу почти полмиллиона евро, а точнее 457 490 евро. В тот раз на уровне 5+1 было шесть победителей.
С сегодняшнего дня обновлены правила игры Eurojackpot, которые будут одинаковыми во всех странах, участвующих в игре Eurojackpot. Розыгрыши Eurojackpot теперь будут проходить два раза в неделю - по вторникам и пятницам (первый розыгрыш во вторник состоится 29 марта). В будущем джекпот может увеличиться до 120 миллионов евро, а два дополнительных номера будут выбраны из 12 дополнительных номеров вместо нынешних 10.