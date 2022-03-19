Житель Эстонии в один миг разбогател на два миллиона евро

Победу на уровне 5+1 житель Эстонии разделил с игроком из Германии, который выиграл такую же сумму. Также был разыгран джекпот в размере 90 миллионов евро, который разделят игроки из Норвегии и Финляндии.

Eurojackpot принес в Эстонию большой выигрыш и на прошлой неделе, когда купленный в интернете билет также с попаданием 5+1 принес своему владельцу почти полмиллиона евро, а точнее 457 490 евро. В тот раз на уровне 5+1 было шесть победителей.