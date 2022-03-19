Невероятно, но в Пярну закончились новые квартиры

Leonardo Golfiküla - небольшой жилой комплекс на двадцать квартир, расположенный в невероятно удачном месте - рядом с рекой Пярну и берегом моря.

«Сегодня выбор покупателя жилья в Пярну ограничивается жильем во вторичном рынке или квартирами в строящихся домах, которых, к счастью, будет достаточно, — подчеркнул член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. — Некоторые квартиры на вторичном рынке вполне приличные и хорошо отремонтированные, но они не сравнятся с новыми современными решениями квартир с энергопотреблением класса А».

По словам Саксинга, импульс развитию рынка недвижимости Пярну придали как ограничения на поездки во время пандемии коронавируса, так и растущие сбережения жителей Эстонии. «Домашние апартаменты для летнего отдыха теперь покупают не только семьи, но и более дальние родственники, причем несколькими поколениями», — объяснил Саксинг.

«Девелоперы продолжают строительные работы, и в этом году будет сдано еще несколько сотен квартир, но первые из них будут сданы только осенью, и на данный момент фонд новых квартир в Пярну равен нулю».

Однако в Пярну сейчас можно купить строящиеся квартиры, например, в многоквартирных домах прибрежного квартала Уус-Каламехе, в комплексах Bremeni Kodud и в Rannaniidu Kodud на набережной.