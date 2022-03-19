Если ехать на юг по шоссе Таллинн - Рапла - Тюри, то до знаменитого на весь мир леса можно добраться всего за 45 минут, пишет Kodu.

Эта дикая, заболоченная и нетронутая земля испокон века принадлежит мызе Майдла. Мызе уже полтысячи лет. То, что мы видим сегодня, построено уже в XVIII веке. Но не мыза делает Майдла особенным местом, а нечто иное.

Здесь находится Maidla Nature Resort - настоящий курорт, который сочетает в себе лучшее из эстонской архитектуры и дизайна с подлинной мызной культурой. Амбициозная идея — построить лесной курорт, который привлекает любителей природы и архитектуры, как мух к горшку с медом, принадлежит крупному эстонскому бизнесмену, сооснователю фирмы Pipedrive Рагнару Сассю.

Первый мини-отель в Майдла, природная вилла под названием Kaseke, построен по проекту архитектора Мари Хунт в 2020 году. Строение сразу завоевало несколько архитектурных премий, получило массу международных откликов и даже фанатов.

Название Kaseke - березка - конечно же, не случайно. Дом спроектирован таким образом, чтобы не рубить березы, которые росли на месте будущего строительства. Для них даже оставлено место, чтобы не тормозить их естественный рост.

Вторая природная вилла в Майдла, которая открылась для гостей только в феврале, называется Käbi - шишка: мощные колонны фасада отделаны деревянными ромбовидными пластинами, напоминающими чешуйки сосновой шишки или крышу из дранки. На это пошло 7500 красновато-коричневых спилов молодых сосен из Южной Эстонии, изготовленных специально для этого дома.

Цель архитекторов Мари Хунт и Арви Андерсона из архитектурного бюро «b210» состояла в том, чтобы создать в Майдла виллу, в которой создается ощущение, будто вы стоите в большом лесу между густыми деревьями — в лесном храме. Так что этот дом площадью всего 38 квадратных метров высокий и просторный, как и сам лес. Стеклянные стены от пола до потолка, стирают границу между внутренним и внешним пространством.

Каждый «ствол дерева», покрытый красновато-коричневыми пластинами, функционален. В них спрятана душевая, кладовка, камин. А на террасе установлена массажная ванна, лежа в которой можно любоваться природой и даже звездным небом - почему бы нет? Зимой отсюда открывается вид на реку Кейла, а летом, когда деревья покрыты листвой, ощущения становятся другими – более интимными.

Как и первая природная вилла в Майдла, Käbi тоже находится среди деревьев. Строителям приходилось быть осторожными, чтобы не навредить окружающей природе. «Кажется, получилось неплохо, потому что на этот раз было использовано больше деревянных деталей, уже соединенных на заводе. Их перемещали с помощью подъемного крана, поэтому время вытаптывания нетронутой почвы было максимально коротким», — говорит руководитель проекта Райко Рейнсон.

«А если посмотреть на это с другой стороны, то прямоугольные формы Käbi и сочетание черных и красновато-коричневых тонов напоминают построенные в Эстонии во второй половине прошлого века дома культуры, библиотеки и дома отдыха. Они находятся в очень хорошем состоянии и привлекают в Эстонию архитектурных туристов со всего мира. Надеюсь, они увидят это сходство в лесных виллах в Майдла», — добавляет он.

И Kaseke, и Käbi - настоящие жемчужины не только эстонской архитектуры, но и дизайна. Интерьеры и обстановка обоих домов - творения эстонских дизайнеров. «Майдла - настоящая визитная карточка эстонского дизайна», — говорит Рагнар Сассь.

Планы Сасся не ограничиваются этими двумя природными виллами. Запланирована третья вилла, уже получившая название Poku, которая, по словам Сюзанны, исполнительного директора Майдла, будет такой же уникальной, как и ее предшественники. «Как следует из названия, третье место для отдыха в Майдла вдохновлено поросшими осокой кочками, типичными для эстонских болот. Летом они пушистые и зеленые, зимой белые и шевелятся на ветру», — говорит архитектор Михкель Тюйр.

Дом Poku, спроектированный бюро Kadarik Tüür Architects (KTA), будет совсем не похож на "Березку" и "Шишку", которые имеют строгие прямоугольные формы. Poku будет округлым и мягким на вид, как и настоящие болотные кочки.