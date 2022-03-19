За сутки в Эстонии скончались пять человек с коронавирусом

По состоянию на утро 19 марта в больницах находится 516 пациентов с коронавирусом. Из них 197 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 124 человека, или 63% не были вакцинированы, а 73, или 37% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,2 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 4,5 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 38 новых историй болезни, из которых в 17 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 24,5 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались пять человек с коронавирусом, четверо не были вакцинированы: 75-летний мужчина, 81-летняя женщина, 83-летняя женщина, 86-летняя женщина и 91-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 110 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 120 невакцинированных в день.