Магазины вводят все больше ограничений на продажи: покупателей это злит

Если раньше Спасательному департаменту приходилось неоднократно напоминать о том, что каждое семье стоило бы иметь дома запас продуктов хотя бы на неделю, то теперь люди наверняка услышали этот совет. Директор по продажам Tartu Mill Стен Вендель подтвердил, что с начала марта объем продаж резко увеличился, и люди начали усердно складировать муку, хлопья и макаронные изделия. Продажи хлопьев Helen производства Sangaste Linnas выросли за тот же период в пять раз. Однако такое изменение, вероятно, стало неожиданностью для владельцев магазинов.

В магазине Grossi уже давно действуют ограничения торговли, и Олег Гроссь был раздражен, когда его посреди полета на вертолете побеспокоили на эту тему. Такие правила действуют годами и никуда не денутся, даже если все беды уйдут в один день. Если кто-то придет и купит за раз весь запас магазина сливок для кофе, другие будут обделены и владельцу магазина будет трудно предусмотреть такие оптовые закупки.