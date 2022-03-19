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Магазины вводят все больше ограничений на продажи: покупателей это злит

Аделе Йохансон
Магазины вводят все больше ограничений на продажи: покупателей это злит
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Ограничение на продажу в Lidl.
Ограничение на продажу в Lidl. Фото: Adele Johanson

Уже в трех торговых сетях действуют ограничения на продажу и некоторые товары можно приобрести только в предусмотренном количестве. Причины у торговцев разные, а покупателей такое развитие событий злит.

Если раньше Спасательному департаменту приходилось неоднократно напоминать о том, что каждое семье стоило бы иметь дома запас продуктов хотя бы на неделю, то теперь люди наверняка услышали этот совет. Директор по продажам Tartu Mill Стен Вендель подтвердил, что с начала марта объем продаж резко увеличился, и люди начали усердно складировать муку, хлопья и макаронные изделия. Продажи хлопьев Helen производства Sangaste Linnas выросли за тот же период в пять раз. Однако такое изменение, вероятно, стало неожиданностью для владельцев магазинов.

В магазине Grossi уже давно действуют ограничения торговли, и Олег Гроссь был раздражен, когда его посреди полета на вертолете побеспокоили на эту тему. Такие правила действуют годами и никуда не денутся, даже если все беды уйдут в один день. Если кто-то придет и купит за раз весь запас магазина сливок для кофе, другие будут обделены и владельцу магазина будет трудно предусмотреть такие оптовые закупки.

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