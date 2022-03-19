Уже в трех торговых сетях действуют ограничения на продажу и некоторые товары можно приобрести только в предусмотренном количестве. Причины у торговцев разные, а покупателей такое развитие событий злит.
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Магазины вводят все больше ограничений на продажи: покупателей это злит
Магазины вводят все больше ограничений на продажи: покупателей это злит
Если раньше Спасательному департаменту приходилось неоднократно напоминать о том, что каждое семье стоило бы иметь дома запас продуктов хотя бы на неделю, то теперь люди наверняка услышали этот совет. Директор по продажам Tartu Mill Стен Вендель подтвердил, что с начала марта объем продаж резко увеличился, и люди начали усердно складировать муку, хлопья и макаронные изделия. Продажи хлопьев Helen производства Sangaste Linnas выросли за тот же период в пять раз. Однако такое изменение, вероятно, стало неожиданностью для владельцев магазинов.