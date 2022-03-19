Видео ⟩ История семьи из Мариуполя: от дома остались только ключи и кошка

История одной из мариупольских пар беженцев уместилась в 45-секундном видео. С 24 февраля эта пара сидела в подвале или бомбоубежище. Под ванну заползла их сиамская кошка, которая уже не решалась вылезти оттуда и во время между авианалетами ее приходилось ходить кормить.

Спасшаяся из Мариуполя женщина. Фото: ekraanikuva

Спасшаяся жительница Мариуполя рассказала, как они не всегда успевали добежать до бомбоубежища, поскольку дорога от дома до него занимает около пяти минут. Все время происходили обстрелы. Во время одного такого обстрела их дом был уничтожен, но в последний свой поход они все-таки смогли забрать кошку и втроем спаслись. От дома у них не осталось ничего, кроме ключей.

Женщина рассказывает историю удивительным образом - без слез. Ее снимает социальный работник «Каритас» Инна Шульженко.

В каком-то смысле будни Инны ничем не отличаются от многих других дней, когда еще не было войны. Она выполняет свою работу в «Каритас», ей нужно ходить в магазин и из-за проблем со здоровьем к врачу. Но вчера, когда она шла в больницу, по всему городу снова завыли сирены.

Инна стоит посреди городской площади и начинает снимать. Рядом с ней находится магазин торговой сети Varus. Город пуст. Те немногие пожилые люди, которые идут по улице, не ускоряются. Звучат сирены, но они стоически продолжают свой путь, надеясь на божью милость.