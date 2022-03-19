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Кристи Райк о войне в Украине: до мира пока далеко

rus.postimees.ee
Кристи Райк о войне в Украине: до мира пока далеко
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Кристи Райк.
Кристи Райк. Фото: Remo Tõnismäe

Директор Института внешней политики Кристи Райк считает, что до мира, перемирия или даже прекращения огня пока еще далеко.

По словам Кристи Райк, Россия выражала желание вести переговоры, но не успокоилась на боевых фронтах, а наоборот – она стягивает дополнительные войска в Украину, передает Yle.

Поскольку война пошла не так, как представлял себе Кремль, боевые действия могут стать более жестокими, считает Райк. Растет также риск использования Россией нестандартных форм вооружений: биологического, химического или ядерного оружия.

«У Путина так много поставлено на карту, что риск существует. Но я подчеркиваю, что речь идет о риске, а не об очевидном варианте развития событий», - сказала она.

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