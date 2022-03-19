Кристи Райк о войне в Украине: до мира пока далеко

По словам Кристи Райк, Россия выражала желание вести переговоры, но не успокоилась на боевых фронтах, а наоборот – она стягивает дополнительные войска в Украину, передает Yle.

Поскольку война пошла не так, как представлял себе Кремль, боевые действия могут стать более жестокими, считает Райк. Растет также риск использования Россией нестандартных форм вооружений: биологического, химического или ядерного оружия.