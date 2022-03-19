Директор Института внешней политики Кристи Райк считает, что до мира, перемирия или даже прекращения огня пока еще далеко.
Кристи Райк о войне в Украине: до мира пока далеко
Кристи Райк о войне в Украине: до мира пока далеко
По словам Кристи Райк, Россия выражала желание вести переговоры, но не успокоилась на боевых фронтах, а наоборот – она стягивает дополнительные войска в Украину, передает Yle.
Поскольку война пошла не так, как представлял себе Кремль, боевые действия могут стать более жестокими, считает Райк. Растет также риск использования Россией нестандартных форм вооружений: биологического, химического или ядерного оружия.
«У Путина так много поставлено на карту, что риск существует. Но я подчеркиваю, что речь идет о риске, а не об очевидном варианте развития событий», - сказала она.
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