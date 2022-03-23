Маклер: возраст к лицу только коньяку, Старому городу и некоторым домам в центре

Рынок продолжает функционировать в текущем режиме.

Спрос на жилье остается достаточно высоким.

Сделки заключаются в любое, даже самое нестабильное время, ведь квартирный вопрос надо решать всегда!

Рынок недвижимости — это не рынок акций, он не меняется за один день на 20% в одну или другую сторону. Он реагирует медленно.

Дальнейший вектор движения цен на рынке недвижимости увидим в течение пары-тройки месяцев.

Это тезисно. А теперь подробнее.

Война, конечно, пошатнула чувство уверенности в завтрашнем дне. Людям требуется больше времени на то, чтобы понять, что происходит. Некоторые соискатели кредитов откладывают покупки до тех пор, пока ситуация не разрешится. С продавцами недвижимости такая же история. В нестабильной ситуации те продавцы, которым продажа не к спеху, могут отложить ее до лучших времен. Поэтому общее количество объектов на рынке останется на достаточно низком уровне. Это вообще боль последних лет!

Корректируются буквально улетевшие в космос цены на вторичное жилье. Переоцененная недвижимость будет только дешеветь. Я постоянно мониторю определенные районы и вижу, что старые квартиры в панельках, выставленные на продажу по завышенной цене, никому не нужны.

Мой совет: старые квартиры лучше продать и купить что-то посвежее, поликвиднее. Возраст идет только коньяку, историческому фонду Старого города и некоторым домам в центре. Но и тут надо уметь разбираться и выбирать.

Хорошие квартиры небольшого размера, готовые к проживанию, как всегда, в топе спроса. Хорошо упакованные и по правильной цене улетают, как горячие пирожки. На самые ликвидные объекты цены могут даже вырасти.

К счастью, панических продаж на рынке нет. Зато наш народ в панике может начать бездумно скупать все подряд, кто соль, кто соду, кто туалетную бумагу, кто квартиры. На что у кого хватит. Поэтому, если вы покупаете недвижимость сейчас, то покупайте ту, которую продадите быстро и по хорошей цене.

Заняли выжидательную позицию инвесторы, получившие прибыль от прошлых инвестиций. Ищут, куда бы «перевложиться», в надежде получить высокие доходности, а сейчас интересные проекты для инвестиций приходится искать с лупой.

Тщательно анализировать. Думать, думать, думать. Хорошие доходности будут показывать только хорошо продуманные стратегии. Не покупайте, пожалуйста, для инвестиций все подряд, сейчас для этого не лучшее время.

Не знаете, куда и во что вложиться? И я не знаю! Но, наверное, можно рассмотреть вариант арендного бизнеса (квартир, прежде всего). Потому что, даже несмотря на кризис, людям жить где-то надо. И если покупать дорого, то снимать — вполне себе. Сейчас целесообразно делать новые инвестиции в рынок аренды. Понятно, что предложения по аренде быстро исчезают, и в долгосрочной перспективе вновь наступит их дефицит.

Самый большой знак вопроса нависает над запланированными девелоперскими проектами из-за неопределенности цен на строительство. Цены на стройматериалы растут, а сроки доставки удлиняются, из-за чего завершить проекты становится все сложнее. Некоторые застройщики сейчас либо приостановили продажи, либо планируют пересчет цен.

Настолько нестабильной и беспокойной ситуация в мире не была очень давно. Однако для предпринимателей сейчас интересное время, время вызовов и возможностей. И только холодная голова и скорость реакции могут определить, с каким знаком эти возможности, с плюсом или с минусом.