Сб, 19.03.2022
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Фото ⟩ Консульское учреждение РФ в Эстонии лишилось флага

rus.postimees.ee
Консульское учреждение РФ в Эстонии лишилось флага
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Расположенная в Тарту канцелярия консульского отдела посольства России в Эстонии.
Расположенная в Тарту канцелярия консульского отдела посольства России в Эстонии. Фото: Elu24

Российский флаг, который был в Тарту на здании канцелярии консульского отдела посольства России в Эстонии, исчез. 

В редакцию Elu24 поступило сообщение, что с консульского учреждения РФ в Тарту, вероятно, еще ночью пропал флаг. Репортер направился на место и убедился, что остались только лохмотья, прикрепленные к флагштоку, а самого российского флага нет. 

Фото: Elu24
Фото: Elu24

После вторжения российских войск в Украину 24 февраля произошло несколько инцидентов, связанных с посольством РФ в Эстонии. В начале марта было совершено нападение на здание посольства России в Таллинне, в результате чего было разбито окно. 18 марта было объявлено, что Эстония высылает трех сотрудников посольства России. По данным Министерства иностранных дел, все трое принимали непосредственное и активное участие в подрыве безопасности Эстонии и распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России.

Elu24 обратился за комментарием в связи с исчезновением флага, он будет добавлен позже. 

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