Управа Пыхья-Таллинна выставила на конкурс с предварительными переговорами 12 торговых точек для сезонной работы.
Пыхья-Таллинн ищет на лето торговцев ягодами, овощами и фруктами
Пыхья-Таллинн ищет на лето торговцев ягодами, овощами и фруктами
«Ждем на лето торговцев свежими ягодами, фруктами и овощами. Торговые точки находятся в местах, через которые проходит много народу — например, возле Балтийского вокзала или парка Каламая и в других центрах района возле остановок и парков», - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
Площадь торговой точки 12 квадратных метров. Предложение можно подать до 11.00 часов 28.03.2022 в инфозале Управы Пыхья-Таллинна на Кари, 13. Предложение должно быть в запечатанном конверте с пометкой Linnarajatise konkurss (конкурс на городское сооружение) и указанием площади, на которую подана заявка.
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