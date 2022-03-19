Пыхья-Таллинн ищет на лето торговцев ягодами, овощами и фруктами

«Ждем на лето торговцев свежими ягодами, фруктами и овощами. Торговые точки находятся в местах, через которые проходит много народу — например, возле Балтийского вокзала или парка Каламая и в других центрах района возле остановок и парков», - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.