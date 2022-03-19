Фото ⟩ Железноводск и Кисловодск переименовали в ЖелеZноводск и КислоVодск

Власти города сообщили, что «города-курорты Кавказских Минеральных Вод активно поддерживают военнослужащих, совершающих боевое задание и заменят буквы на въездных стелах».

«ЖелеZноводск и КислоVодск — так теперь будут звучать наши города на время проведения операции. <…> Жители России и, в частности ЖелеZноводска и КислоVoдска, столкнулись с экономическим и моральным давлением из других стран, с огромным количеством дезинформации о ходе спецоперации и резко негативным отношением. Z — в первую очередь знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества. И мы желеZно поддерживаем, ждем и верим в наших ребят», — написал глава Железноводска Евгений Бакулин.

Глава Кисловодска Евгений Моисеев также заявил, что «переименование говорит не только о нашем патриотизме, но и о том, что мы готовы встретить на нашей земле российских военнослужащих после победного завершения специальной операции».

«Сегодня буквы V и Z стали символами поддержки нашей армии, решений нашего президента Владимира Путина по денацификации Украины. Именно поэтому мы решили запустить такую акцию, к которой уже присоединяются многие города России», — сказал он.