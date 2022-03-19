Забытые сокровища: «Слава труду», или «памятник двум непьющим шахтерам» в Кохтла-Ярве

В Советском Союзе, известном как страна трудящихся, в особо почетный ранг были возведены производственные рабочие, чей тяжелый и самоотверженный труд должен был служить опорой всему социалистическому хозяйству страны. Сливками трудового народа считались, конечно же, те, кто выполнял самый тяжелый труд, и к их числу вполне заслуженно относились и шахтеры. Опирающийся на сланцевую промышленность Кохтла-Ярве был прекрасным примером советского промышленного города, и закрепление культа трудящихся в монументальном искусстве в таком городе было обязательным.

Олав Мянни, Удо Иваск. Монумент "Слава труду" в Кохтла-Ярве. Фото: Martin Siplane, 2021

Когда на повестку дня встал вопрос установки визуальной доминанты для придания выразительности парадной площади Раху в центре города Кохтла-Ярве (ныне часть города Ярве), то сочли, что лучше всего туда подходит монумент, изображающий гордость города – горняков. Его установили на северной стороне просторной площади, где проходили митинги, парады и другие массовые мероприятия, и где в 1970-х годах было построено здание городской администрации. Одновременно это край проходящей вдоль той улицы аллеи-променада. Трибуна перед памятником в праздничные дни размещала партийных руководителей и функционеров города, откуда они махали проходящим мимо колоннам советских рабочих. В небогатом символами и памятниками Кохтла-Ярве это произведение быстро стало одной из визуальных отличительных черт города.

Олав Мянни, Удо Иваск. Монумент "Слава труду" в Кохтла-Ярве. Фото: Martin Siplane, 2021

В центре доломитового монумента стоят две мощные фигуры шахтеров с суровыми лицами, каждый из которых победоносно ступает вперед и держит над головой металлическую шахтерскую кирку. По обе стороны от горняков находятся ограненные глыбы доломита, образующие подобие экрана, дугообразно изогнутого изнутри и создающего своего рода священный ореол вокруг фигур рабочих.

После завершения возведения памятника он сразу же начал жить своей жизнью и в местном фольклоре. В рабочей версии он назывался «Плечом к плечу», но по рекомендации горкома партии получил название «Слава труду». Как это часто бывает, такие пафосные и лозунговые названия среди местного населения не прижились, и памятник вскоре окрестили «Два непьющих шахтера», сокращенно «Двое непьющих». Поговаривали, якобы, что это единственные горняки в Кохтла-Ярве, которые после зарплаты оставались трезвыми.

Олав Мянни, Удо Иваск. Монумент "Слава труду" в Кохтла-Ярве. Эскиз. Фото: Viktor Salmre, 1969. Eesti Rava Muuseum

Популярным стало также название «Братья Жилябины» в честь братьев Василия и Ивана Жилябиных – местных шахтеров, возведенных в образцовый пример для трудового народа. С другой стороны, среди горожан эстонской национальности было в ходу название «Вяйно и Яан» – по именам тогдашнего руководителя треста «Эстонсланец» Вяйно Вийлупа и секретаря горкома партии Яана Люллеметса.

Леонид Ананич, секретарь горкома партии в последующее время, планировал вынести монумент за город на вершину террикона Кукрузе, но этот план не осуществился. В 1996 году монумент реконструировали, трибуну перед ним на треть укоротили. В 2020 году монумент отреставрировали вновь.

Олав Мянни, Удо Иваск. Монумент "Слава труду" в Кохтла-Ярве. Фото: Martin Siplane, 2021

Год создания: 1967 Адрес: Ида-Вирумаа, Кохтла-Ярве, Кескаллеэ Авторы: Олав Мянни, архитектор Удо Иваск Охраняемым законом памятником культуры не является