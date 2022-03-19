Первое выступление Владимира Путина перед широкой аудиторией с начала вторжения в Украину, в котором он попытался еще раз продемонстрировать необходимость войны и заручиться публичной поддержкой своего решения, неожиданно было прервано из-за непонятных технических неполадок. Зрителей собирали на концерт централизованно, убедилась Би-би-си.
Путин в Лужниках: праздник во время кровопролития с прерванной трансляцией
В 23-й день вторжения в Украину в Москве в честь восьмой годовщины аннексии Крыма состоялся митинг-концерт "Крымская весна", куда приехал президент Владимир Путин. Это его первое появление на широкой публике с 22 февраля, когда Россия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а через два дня начала боевые действия в Украине. Была еще встреча с коллективом стюардесс накануне 8 марта, но она проходила в узком кругу. В некоторых СМИ и социальных сетях даже высказывались сомнения в том, что президент участвовал в ней лично.
По ставшему уже традицией сценарию для таких праздников президенту подготовили подходящую общественную площадку - олимпийский стадион в Лужниках. По информации Би-би-си, зрителей собирали на концерт централизованно.
Корреспонденты Би-би-си пообщались с присутствовавшими на концерте людьми, многие из которых оказались бюджетниками, представителями местных администраций или студентами. Один из них сказал: "Побуду тут немного и уйду… я думаю, что большая часть людей не поддерживает войну".
🧵 This is the picture the Kremlin wants you to see: thousands of people who support President Putin and the "special military operation" in Ukraine, crammed into Luzhniki Stadium in Moscow. We went there today and talked to dozens of people who attended... 🧵 pic.twitter.com/RGgWL2fSej— Will Vernon (@BBCWillVernon) March 18, 2022
Другие российские медиа писали, что многих зрителей на митинг-концерт привозили на автобусах из Подмосковья.
Некоторые из пришедших к спортивной арене, где на разогреве выступали такие артисты как рэпер Тимати и певец-депутат Денис Майданов, покидали "Лужники" даже не дождавшись приезда президента. СМИ сообщали, что при подходе к "Лужникам" были задержаны и отправлены в ОВД журналисты некоторых изданий - например, Sota Vision и РБК, планировавшие освещать митинг-концерт. В Санкт-Петербурге тоже были задержаны журналисты Sota Vision, а еще и репортеры "Коммерсанта".
Кремль до последнего не подтверждал участие Владимира Путина в этом мероприятии. Утром за несколько часов до его начала, когда сотни людей уже толпились у ближайших к Лужникам станций метро (много фотографий было в соцсетях и "Телеграме"), пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путин еще не решил, приедет ли он в Лужники.
Но он все же приехал. Правда, выступление президента оказалось довольно коротким и по неизвестным причинам было прервано на полуслове. В общей сложности речь заняла не больше 15 минут.
Что сказал Путин
В своем выступлении Владимир Путин постарался еще раз объяснить, почему он принял решение о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР и о военном вторжении в Украину. Путин вновь заявил о "карательных военных операциях" украинской армии против жителей самопровозглашенных республик, назвав их "геноцидом".
"Избавить от геноцида - главный мотив и цель начала военной операции в Донбассе и Украине", - заявил президент, стоя на сооруженной внутри стадиона сцене.
Еще он упомянул в своей речи Священное Писание и "героические действия" российской армии.
"Лучшее подтверждение тому, как действуют, как воюют наши ребята, помогают, поддерживают. А если надо, как родного брата прикрывают собой от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было", - заявил Путин.
Смыслы
Близкий к Кремлю собеседник Би-би-си, попросивший об анонимности в связи с опасением за свою безопасность, назвал само проведение праздничных мероприятий "абсурдным на фоне кровопролития".
Но, по его словам, оно было необходимо Кремлю и лично Владимиру Путину по целому ряду причин.
"Во-первых, это эмоциональная подпитка самого Путина. Во-вторых, коррекция ощущения его глубокого публичного одиночества. В-третьих, психологическое давление на критиков операции. В-четвертых, максимизация публичного и организационного вовлечения чиновников в тему в ситуации их относительной публичной пассивности", - считает он.
Бывший сотрудник администрации президента, а ныне прокремлевский политолог Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале оценивает прошедшее мероприятие очень успешным и эффективным для Путина - по его мнению, оно показало "успешное сплочение вокруг флага".
"Путин умеет удачно комбинировать типы политического лидерства. В нужный момент он выступает лидером-знаменосцем, который способен мобилизовать, объединить вокруг себя народ. Эта способность уже не раз позволяла ему добиваться нужного результата. В его выступлениях в таком формате все больше морали и ценностных аспектов. И ссылка на Священное Писание в данном контексте очень кстати", - написал Чеснаков.
Главной задачей мероприятия было постараться показать восторг и приветствие большими массами людей действий Владимира Путина по принципу "кто не с нами, тот против нас, считает эксперт Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.
"Стандартное путинское мероприятие с задачей показать населению страны, что лучше бы к этой гигантской толпе присоединиться. Собрали большое количество подневольных людей-бюджетников, чтобы показать, что люди в восторге от автократа и все его приветствуют - что характерно даже не авторитарного, а для тоталитарного режима", - считает Колесников.
По его словам, в этом действе значение имели и картинка, и слова.
"Путин превзошел самого себя. Ссылался на Священное Писание - мобилизующий фактор, пытался показать, что Россия - на стороне добра и занимается священным делом. А то, что разрушена Украина и миллионы беженцев, освящено цитатами из Библии и из Конституции. Цинизм и пренебрежение. Чем жестче и откровеннее вранье, сама постановочность действа - тем лучше", - резюмирует эксперт Карнеги.
Прекращение трансляции
Издание "Агентство" сообщало, что трансляция была прервана после того, как Владимир Путин произнес: "Лучшим подтверждением тому является то, как воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции", после которых раздался свист. На трансляции действительно слышно свист, однако его характер нельзя с уверенностью определить.
Русская служба Би-би-си обратилась к почти двум десяткам участников митинга-концерта, которые выложили в своих соцсетях фотографии из Лужников, с просьбой поделиться впечатлениями об организации, реакции людей на выступление Владимира Путина и о том, был ли свист во время его речи. Ответила лишь одна из опрошенных.
"Все было прекрасно! Замечательный митинг-концерт!!!" - написала в ответ девушка по имени Татьяна.