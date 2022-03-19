Путин в Лужниках: праздник во время кровопролития с прерванной трансляцией

В 23-й день вторжения в Украину в Москве в честь восьмой годовщины аннексии Крыма состоялся митинг-концерт "Крымская весна", куда приехал президент Владимир Путин. Это его первое появление на широкой публике с 22 февраля, когда Россия признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а через два дня начала боевые действия в Украине. Была еще встреча с коллективом стюардесс накануне 8 марта, но она проходила в узком кругу. В некоторых СМИ и социальных сетях даже высказывались сомнения в том, что президент участвовал в ней лично.

По ставшему уже традицией сценарию для таких праздников президенту подготовили подходящую общественную площадку - олимпийский стадион в Лужниках. По информации Би-би-си, зрителей собирали на концерт централизованно.

Корреспонденты Би-би-си пообщались с присутствовавшими на концерте людьми, многие из которых оказались бюджетниками, представителями местных администраций или студентами. Один из них сказал: "Побуду тут немного и уйду… я думаю, что большая часть людей не поддерживает войну".

🧵 This is the picture the Kremlin wants you to see: thousands of people who support President Putin and the "special military operation" in Ukraine, crammed into Luzhniki Stadium in Moscow. We went there today and talked to dozens of people who attended... 🧵 pic.twitter.com/RGgWL2fSej — Will Vernon (@BBCWillVernon) March 18, 2022

Другие российские медиа писали, что многих зрителей на митинг-концерт привозили на автобусах из Подмосковья.

Некоторые из пришедших к спортивной арене, где на разогреве выступали такие артисты как рэпер Тимати и певец-депутат Денис Майданов, покидали "Лужники" даже не дождавшись приезда президента. СМИ сообщали, что при подходе к "Лужникам" были задержаны и отправлены в ОВД журналисты некоторых изданий - например, Sota Vision и РБК, планировавшие освещать митинг-концерт. В Санкт-Петербурге тоже были задержаны журналисты Sota Vision, а еще и репортеры "Коммерсанта".

Кремль до последнего не подтверждал участие Владимира Путина в этом мероприятии. Утром за несколько часов до его начала, когда сотни людей уже толпились у ближайших к Лужникам станций метро (много фотографий было в соцсетях и "Телеграме"), пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Путин еще не решил, приедет ли он в Лужники.

Но он все же приехал. Правда, выступление президента оказалось довольно коротким и по неизвестным причинам было прервано на полуслове. В общей сложности речь заняла не больше 15 минут.

Что сказал Путин

Фото: EPA