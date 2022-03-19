Союз врачей Эстонии решил исключить Николая Пыдрамяги

«Союз врачей осуждает обнародованные Николаем Пыдрамяги оправдывающие войну взгляды. Россия совершает в Украине бесчеловечные военные преступления, убивая женщин и детей и нападая на медицинские учреждения, - сообщил союз. - Для врача постыдно даже косвенно мириться с этим. Всем нам, кто за Украину и против России, должно сейчас хватать смелости отчетливо это высказать. Правление Эстонского союза врачей инициировало процедуру исключения Николая Пыдрамяги из союза».

В четверг Пыдрамяги выступил на заседании Тартуского горсобрания с заявлением, где сказал, что в Украине восемь лет идет гражданская война. Пыдрамяги выразил сомнения в желании НАТО защищать Эстонию и назвал русофобным план переименовать мост Победы в Тарту. Пыдрамяги также представил напоминающий советскую историческую пропаганду взгляд на недавнюю историю Эстонии.

«После войны и депортаций мы около 50 лет жили здесь в Эстонии сравнительно безопасно. Германия больше не представляла для нас существенной угрозы, а США были далеко. Те далекие войны в Корее, Вьетнаме, Афганистане и Сирии вызывали тревогу, но повседневных опасности и страха все же не было. Но сейчас в Украине гражданская война, которая идет уже восемь лет и теперь подошла совсем близко к нам. Наш большой сосед вмешался в гражданскую войну в Украине», - сказал Пыдрамяги.