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Союз врачей Эстонии решил исключить Николая Пыдрамяги

BNS
Союз врачей Эстонии решил исключить Николая Пыдрамяги
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Николай Пыдрамяги.
Николай Пыдрамяги. Фото: Ekraanitõmmis

Союз врачей готовится исключить врача Николая Пыдрамяги, центриста, который назвал происходящее в Украине гражданской войной.

«Союз врачей осуждает обнародованные Николаем Пыдрамяги оправдывающие войну взгляды. Россия совершает в Украине бесчеловечные военные преступления, убивая женщин и детей и нападая на медицинские учреждения, - сообщил союз. - Для врача постыдно даже косвенно мириться с этим. Всем нам, кто за Украину и против России, должно сейчас хватать смелости отчетливо это высказать. Правление Эстонского союза врачей инициировало процедуру исключения Николая Пыдрамяги из союза».

В четверг Пыдрамяги выступил на заседании Тартуского горсобрания с заявлением, где сказал, что в Украине восемь лет идет гражданская война. Пыдрамяги выразил сомнения в желании НАТО защищать Эстонию и назвал русофобным план переименовать мост Победы в Тарту. Пыдрамяги также представил напоминающий советскую историческую пропаганду взгляд на недавнюю историю Эстонии.

«После войны и депортаций мы около 50 лет жили здесь в Эстонии сравнительно безопасно. Германия больше не представляла для нас существенной угрозы, а США были далеко. Те далекие войны в Корее, Вьетнаме, Афганистане и Сирии вызывали тревогу, но повседневных опасности и страха все же не было. Но сейчас в Украине гражданская война, которая идет уже восемь лет и теперь подошла совсем близко к нам. Наш большой сосед вмешался в гражданскую войну в Украине», - сказал Пыдрамяги.

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