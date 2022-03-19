«Новый Нюрнберг». Британские политики просят созвать трибунал для Путина

Бывшие премьер-министры, а также другие ученые, юристы и политики - всего 140 человек, - подписали петицию о создании судебного органа по образцу Нюрнбергского процесса над нацистскими военными преступниками после Второй мировой войны.

Международный уголовный суд (МУС) уже ведет расследование против Путина по подозрению в военных преступлениях в Украине. Есть основания полагать, что трибунал будет действовать в дополнение к текущим расследованиям МУС по военным преступлениям.

Его возможности, однако, ограничены: МУС не может расследовать агрессию России без санкции Совета Безопасности ООН, на которую Москва наверняка наложит вето.

По словам Брауна, после падения Берлинской стены "мы предполагали, что демократия и верховенство закона восторжествуют", но Путин вместо этого применяет силу.

"Если не послать четкий сигнал сейчас, мы столкнемся с агрессией в других странах, которая также может остаться безнаказанной", - сказал Браун в интервью Би-би-си.

На вопрос, считает ли он российского президента военным преступником, он ответил: "Так сказал президент Байден, и это также и мое мнение".

Фото: BBC

Президент США Джо Байден на этой неделе впервые назвал Путина "военным преступником".

Кремль осудил комментарии как "неприемлемую и непростительную риторику".

По словам Брауна, война сопровождается неизбирательными бомбардировками гражданских лиц, что противоречит международному праву, а также нарушениями режима прекращения огня во время эвакуаций и "ядерным шантажом".

Российские войска бомбят жилые районы в ряде городов Украины. Российские власти при этом утверждают, что их целью являются военные объекты и инфраструктура.

В среду в осажденном Мариуполе был нанесен удар по театру, где укрывались сотни мирных жителей. Украина также назвала военным преступлением удар российской авиации по мариупольской больнице.

Есть основания полагать, что трибунал будет действовать в дополнение к текущим расследованиям МУС по военным преступлениям.

Кампанию уже поддержали более 790 тысяч человек, в том числе десятки общественных деятелей.