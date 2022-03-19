Страны ЕС по-прежнему больше всего тратят на социальное обеспечение, за которым следует здравоохранение; в 2020 году затраты стран блока на здравоохранения по сравнению с предыдущим годом выросли в среднем на один процент.
Вторая по размеру статья расходов в странах ЕС по-прежнему здравоохранение
Вторая по размеру статья расходов в странах ЕС по-прежнему здравоохранение
Если в 2019 году страны ЕС потратили на здравоохранение 978 млрд евро, то в 2020 году они потратили 1073 млрд евро. Рост затрат был обусловлен преимущественно пандемией коронавируса, сообщает служба Eurostat.
Относительные затраты на здравоохранение были выше всего в Австрии и Чехии (9,2 процента ВВП), за ними следовала Франция (9 процентов). Ниже всего были затраты Латвии (4,8 процента), Польше и Ирландии (5,4 процента). Эстония потратила на здравоохранение чуть меньше 6 процентов ВВП.
Затраты на здравоохранение выросли сильнее всего на Кипре, где в 2020 году их доля выросла с 3,5 до 5,9 процента ВВП. На Мальте они выросли с 5,2 до 7,2 процента, а в Венгрии с 4,5 до 6,4 процента.
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