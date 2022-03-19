Вторая по размеру статья расходов в странах ЕС по-прежнему здравоохранение

Если в 2019 году страны ЕС потратили на здравоохранение 978 млрд евро, то в 2020 году они потратили 1073 млрд евро. Рост затрат был обусловлен преимущественно пандемией коронавируса, сообщает служба Eurostat.

Относительные затраты на здравоохранение были выше всего в Австрии и Чехии (9,2 процента ВВП), за ними следовала Франция (9 процентов). Ниже всего были затраты Латвии (4,8 процента), Польше и Ирландии (5,4 процента). Эстония потратила на здравоохранение чуть меньше 6 процентов ВВП.