Около ста экспертов по Восточной Европе на фоне российского вторжения в Украину раскритиковали политику Германии и ЕС в отношении России и призвали резко ужесточить санкции против Москвы, пишет DW.
Около 100 экспертов по Восточной Европе призвали ужесточить курс против России
"Открытая противоправная наступательная война России против мирной страны окончательно подтвердила провал политики в отношении Москвы, проводившейся Германией и ЕС на протяжении десятилетий", - говорится в открытом письме 96 экспертов, обнародованном в субботу, 19 марта, в газете Tagesspiegel.
Эксперты отмечают, что уже продолжающееся с 1992 года военное присутствие России в Молдове, экспансия в Грузии в 2008 и в Украине в 2014 годах продемонстрировали провал политики, направленной на то, чтобы с помощью интенсивной дипломатии и договорных обязательств сдерживать "все более явные неоимпериалистические амбиции Москвы".
Они напомнили, что даже открытая оккупация Крыма и "псевдогражданская война" в Донбассе не помешали Германии в 2015 году подписать договор о сооружении подводного участка газопровода "Северный поток-2", а теперь, несмотря на войну в Украине, Германия продолжает масштабный импорт нефти и газа из РФ, чем щедро пополняет российскую казну.
"Близорукий эгоизм" Германии
"Уже одна трагическая и неясная судьба Украины должна быть достаточным основанием для более энергичных действий со стороны Германии и ЕС, однако предотвращение успеха Путина в его имперском реваншизме - в исконных интересах всей Европы. Торговля и общее благосостояние возможны лишь в стабильном и мирном окружении. Успех Путина в Украине может привести к дальнейшей агрессии против внеблоковых соседних стран, таких как Молдова и Грузия, и еще больше дестабилизировать европейский контингент", - полагают авторы письма.
"Германия и европейская восточная политика должны сконцентрироваться на том, что активно содействовать выживанию Украины уже сегодня, вместо того чтобы принимать меры, которые могут подействовать лишь через многие недели, а то и месяцы. Близорукому эгоизму Германии в общеевропейских усилиях противостоять путинской агрессии нужно положить конец и уже сейчас задействовать все доступные меры, чтобы повысить цену этой войны для России", - подчеркивают подписанты.
Призыв к ужесточению санкций
В качестве возможных мер авторы письма предлагают ввести санкции против всех без исключения российских банков, полностью отключить Россию от платежной системы SWIFT, прекратить закупку любой нефти, газа и другого сырья из РФ, изолировать Россию и ввести в ЕС визовые запреты для членов правительства РФ и близкой к правительству элиты и конфисковать финансовые средства и имущество близких к Путину российских олигархов и компаний.
Эксперты также призывают отстранить Россию от всех международных общественных и спортивных мероприятий, оказывать поддержку экономике и армии Украины и, в числе прочего, поставлять Украине не только легкие, но и тяжелые оборонительные и наступательные вооружения, такие как крупные зенитные комплексы, самолеты, корабли и транспортные средства.