Около 100 экспертов по Восточной Европе призвали ужесточить курс против России

"Открытая противоправная наступательная война России против мирной страны окончательно подтвердила провал политики в отношении Москвы, проводившейся Германией и ЕС на протяжении десятилетий", - говорится в открытом письме 96 экспертов, обнародованном в субботу, 19 марта, в газете Tagesspiegel.

Эксперты отмечают, что уже продолжающееся с 1992 года военное присутствие России в Молдове, экспансия в Грузии в 2008 и в Украине в 2014 годах продемонстрировали провал политики, направленной на то, чтобы с помощью интенсивной дипломатии и договорных обязательств сдерживать "все более явные неоимпериалистические амбиции Москвы".

Они напомнили, что даже открытая оккупация Крыма и "псевдогражданская война" в Донбассе не помешали Германии в 2015 году подписать договор о сооружении подводного участка газопровода "Северный поток-2", а теперь, несмотря на войну в Украине, Германия продолжает масштабный импорт нефти и газа из РФ, чем щедро пополняет российскую казну.

"Близорукий эгоизм" Германии

"Уже одна трагическая и неясная судьба Украины должна быть достаточным основанием для более энергичных действий со стороны Германии и ЕС, однако предотвращение успеха Путина в его имперском реваншизме - в исконных интересах всей Европы. Торговля и общее благосостояние возможны лишь в стабильном и мирном окружении. Успех Путина в Украине может привести к дальнейшей агрессии против внеблоковых соседних стран, таких как Молдова и Грузия, и еще больше дестабилизировать европейский контингент", - полагают авторы письма.

"Германия и европейская восточная политика должны сконцентрироваться на том, что активно содействовать выживанию Украины уже сегодня, вместо того чтобы принимать меры, которые могут подействовать лишь через многие недели, а то и месяцы. Близорукому эгоизму Германии в общеевропейских усилиях противостоять путинской агрессии нужно положить конец и уже сейчас задействовать все доступные меры, чтобы повысить цену этой войны для России", - подчеркивают подписанты.

Призыв к ужесточению санкций

В качестве возможных мер авторы письма предлагают ввести санкции против всех без исключения российских банков, полностью отключить Россию от платежной системы SWIFT, прекратить закупку любой нефти, газа и другого сырья из РФ, изолировать Россию и ввести в ЕС визовые запреты для членов правительства РФ и близкой к правительству элиты и конфисковать финансовые средства и имущество близких к Путину российских олигархов и компаний.