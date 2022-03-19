К утру воскресенья на дорогах может быть скользко

Во второй половине дня в субботу поверхность главных и второстепенных шоссе преимущественно сухая. По прогнозу, вечером и ночью ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ночью вдали от побережья температура воздуха и на поверхности дорог упадет местами до 5 градусов мороза.