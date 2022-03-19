Центр управления движением предупреждает, что к утру воскресенья, 20 марта на шоссе могут встречаться скользкие участки.
К утру воскресенья на дорогах может быть скользко
К утру воскресенья на дорогах может быть скользко
Во второй половине дня в субботу поверхность главных и второстепенных шоссе преимущественно сухая. По прогнозу, вечером и ночью ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ночью вдали от побережья температура воздуха и на поверхности дорог упадет местами до 5 градусов мороза.
После полуночи возникнут благоприятные условия для появления инея, местами к утру возможна гололедица. Ночью вдали от побережья местами появятся туманы, которые могут ограничивать видимость на дорогах.