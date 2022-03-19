Дети отказываются сидеть с русскоязычными за одной партой: как бороться с русофобией среди детей?

На вопрос, кто несет ответственность за насилие в школах, Константинов с твердой уверенностью отвечает, что "сама школа несет эту ответственность и обходного пути нет".

"С одной стороны - да, дети отражают в школе установки общества. С другой стороны, школа - это среда, в которой дети склонны вести себя по-другому. Дети соблюдают школьные правила, даже если дома есть конфликты. Дома они могут вести себя так, а в школе - по-другому. Если в школе такие проблемы, то понятно, что не хватает "управления поведением" - ясно, что дети не обучены вести себя и нет достаточного контроля. Есть много школ в Латвии, где он есть.

Кроме того, в Латвии самая высокая доля учителей-женщин в Европейском союзе, а это значит, что контролировать мальчиков намного сложнее. Они склонны выражать свою агрессию, если перед ними нет мужской фигуры.

В таком возрасте это очень важно. Другое дело, что в школах на это не обращают внимания - есть всего лишь несколько отдельных примеров того, где в школе детей учили бы поведению и где был бы хороший подход к этому вопросу".

И эксперт отмечает, что, казалось бы, несовместимое соединить не так уж и невозможно.

"В мире есть очень разные примеры - есть страны с очень разными школами, есть страны, где они похожи. Это вопрос конкретной школы, а не системы в целом. Всегда есть вопрос, насколько сильны профессионалы в школе и какая там внутренняя среда.

Например, даже в самом бедном чернокожем районе Америки можно построить очень безопасные и хорошие школы, в то время как даже в самых лучших условиях и при больших финансовых возможностях можно создать плохую школу для борьбы с плохим поведением детей.

Получается, что мы недостаточно думаем над этим вопросом - мы думаем о школе как о месте, куда детей надо водить и о чем там будут учить, и на каком языке это будут делать, но какая там среда?

Если среда будет неблагоприятной, даже дети, окончившие хорошую школу, вырастут агрессивными и недовольными", - говорит он.

Константинов уверен, что "каждая семья будет говорить в соответствии со своими ценностями, поэтому лучшее, что могут сказать родители, - это поощрять своих детей вести себя в школе должным образом и, прежде всего, не нарушать школьные правила".

Он говорит, что жертвы, которые серьезно пострадали от других в школе, есть все время, и неважно, по какой бы причине - нужно вмешиваться взрослым.

"Если жертвой стал ребенок, он должен искать взрослого, с которым можно поговорить об этом и который может заступиться за него. Но, честно говоря, у нас в латвийских школах с этим плохой опыт - взрослые не всегда выполняют эту задачу. Самый большой камень преткновения - это отсутствие образования: они не понимают значения насилия, не знают, насколько оно может быть вредным. Второе - никто не хочет за это браться. Третье - клеймо. Если что-то обнаружится, будет распространяться плохая информация о школе.

Многие боятся этой плохой репутации, хотя должно работать наоборот – хорошо, если школа вмешивается и решает проблему. Также нет четких рамок и инструкций о том, как действовать.

Родителям также рекомендуется не ждать, действовать как можно быстрее и быть настойчивыми. Детям важно чувствовать себя защищенными. Первое, что могут сделать родители, это пойти к классному руководителю, руководству школу и, если это не сработает, обратиться в учреждения или общественные организации.

Нельзя игнорировать тот факт, что над ребенком издеваются, так как он подвергается огромным рискам для психического и физического здоровья. Родителям нужно обязательно защищать, потому что ставки слишком высоки.