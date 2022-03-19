Дети отказываются сидеть с русскоязычными за одной партой: как бороться с русофобией среди детей?

После российского вторжения в Украину и в Латвии вновь возникли проблемы этнических различий. Например, в Twitter пользователей взволновал пост о ситуации в школе: ребенок отказывается сидеть рядом с русскоязычным мальчиком. Детский и подростковый психотерапевт Нил Сакс-Константинов подтвердил Apollo, что во времена кризиса "вылезают" ранее не замечаемые или забытые проблемы, и объясняет, как бороться с русофобией — даже среди детей.
Хотя молодое поколение не пережило советское время и, по идее, такого файла, как русофобия, у него вообще не должно быть, все же чувствуется, что молодежь и даже маленькие дети испытывают неприязнь к "чужому". Константинов объясняет, что в напряженных ситуациях эти проблемы нередко всплывают, передает Rus.TVNET.
"В мирное время вместе могут жить очень разные люди, но в периоды обострений различия начинает "вылезать наружу" и мешать. И следует отметить, что знаком отличия необязательно является национальность. В Латвии, конечно, есть разные этнические группы, и это главное отличие, которое становится заметным в трудные времена, но это может быть и что-то другое. Особенно среди детей - моббинг всегда в основном осуществляется против тех, кто отличается от большинства.
Если взрослые это не контролируют или даже поддерживают, это может очень быстро привести к расколу и разделению между детьми - либо все против одного, либо две группы.
Об этом свидетельствуют многочисленные вопросы - в каком доме ты живешь, в каком районе, в каком клубе тренируешься или какую слушаешь музыку? Любой отличительный признак может стать причиной разделения. Национальный вопрос, конечно, стал естественной границей", - говорит специалист.
Константинов отмечает, что жертва даже необязательно должна быть в меньшинстве.
"Два города тоже могут воевать друг с другом, например. Но говоря о ситуации в Латвии и конкретном случае в школе, следует учитывать, что здесь отражаются проблемы взрослых.
Не решен национальный вопрос среди взрослых - не решено, как уживаться вместе.
Конечно, особенно сейчас, когда ситуация в Украине обостряется, дома это тоже обсуждают, взрослые не молчат - латыши говорят о русских, русские - о латышах, и, конечно же, этот конфликт передается детям.
Этот конфликт передается детям, они размышляют и рефлексируют над ним. "Дети - это не оторванная от общества часть, они отражают ту же насущную проблему, которая живет среди взрослых", - объясняет Константинов.
Чтобы это искоренить, подчеркивает специалист, нужно в первую очередь заниматься собой, после этого можно ожидать положительных изменений у детей.
"Эта ситуация на данный момент очень сложная, потому что непонятно, как мы, взрослые, будем решать этот вопрос в нашем обществе в будущем. Что будет, как мы будем объединять общество, как мы будем строить отношения с русскоговорящим сообществом. Сначала нужно разобраться самим.
Совершенно бессмысленно и даже нереально ожидать чего-либо от детей, пока взрослые не договорились.
Это отражает большую проблему с моббингом в Латвии как таковую. В школах агрессия среди учеников совершенно неуправляема. В результате она сейчас процветает все больше, а наше нежелание бороться с ней проявляется еще сильнее. У школ нет ни ресурсов, ни профессионалов, чтобы справиться с этими жестокими отношениями. Проблема была хронической и сейчас становится очень заметной", - сказал детский и подростковый психотерапевт.