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Российский грузовой самолет слетал в ЕС и вернулся, несмотря на санкции

rus.postimees.ee
Российский грузовой самолет слетал в ЕС и вернулся, несмотря на санкции
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Самолет концерна "Волга-Днепр". Фото иллюстративное.
Самолет концерна "Волга-Днепр". Фото иллюстративное. Фото: Paula Äurkste

Российский грузовой самолет, несмотря на санкции ЕС, прилетел из Москвы в Словакию и вернулся в Россию. Об этом свидетельствуют данные публичного онлайн-радара, пишет "Украинская правда".

Грузовый борт с российской регистрацией RA-76511 грузовой компании "Волга-Днепр" 17 марта прилетел из Москвы в столицу Словакии Братиславу. И сейчас возвращается в Москву.

28 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что 32 страны, включая Словакию, закрыли небо для российских самолетов и авиакомпаний.

"Волга-Днепр" – это крупнейшая российская грузовая авиакомпания, оперирующая крупнейшим в мире парком самолетов Ан-124 "Руслан".

17 марта Deutsche Welle со ссылкой на российское издание Коммерсант сообщило, что самолеты "Волга-Днепр" полностью остановили полеты.

Издание подчеркивало, что это связано с запретом регулятора на деятельность двух европейских компаний, входящих в группу "Волга-Днепр" и учрежденных гражданином РФ Алексеем Исайкиным.

Как российский самолет в обход санкции ЕС смог добраться из столицы России в столицу Словакии, пока неизвестно.

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