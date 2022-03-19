Сб, 19.03.2022
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Премьер Польши предлагает полностью заблокировать торговлю с Россией

rus.tvnet.lv/LETA
Премьер Польши предлагает полностью заблокировать торговлю с Россией
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Грузовые поезда. Иллюстративное фото
Грузовые поезда. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает ЕС полностью заблокировать торговлю с Россией по суше и по морю.

«Если полностью закрыть торговлю с Россией, это еще больше заставит ее подумать, не лучше ли прекратить эту безжалостную войну», - сказал премьер Польши.

Он предлагает рассмотреть этот вопрос на следующем заседании Евросовета. 

Блокада могла бы включать в себя запрет заходить в порты российским судам под российским флагом, с российскими товарами, а также запрет на торговлю по сухопутным путям.

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