Часть из прибывших в Эстонию учителей уже приступили к работе в эстонских школах

В Украине Виктория работала преподавателем биологии, химии и географии. В Эстонии она продолжит работу педагогом в Таллиннской школе Пяэскюла. Виктория будет работать с группой из шести украинских учеников в возрасте от 8 до 14 лет. В силу разницы в возрасте дети не будут учиться по одной и той же программе, но смогут получать от Виктории помощь как с обучением, так и с адаптацией, передает "Актуальная камера".